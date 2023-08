Paul Mescal e le riprese di Merrily We Roll Along nel corso di 20 anni: 'Penso sia folle!'

Richard Linklater ha scelto Paul Mescal come protagonista di Merrily We Roll Along e l'attore ha ammesso che la scelta di girare nel corso di 20 anni alle volte gli causa un po' di ansia.

Paul Mescal sarà uno dei protagonisti dell'ambizioso film Merrily We Roll Along, che verrà girato da Richard Linklater nel corso di 20 anni.

Il progetto è un adattamento del musical di Stephen Sondheim e l'attore ha ora commentato gli aspetti più "folli" della sua esperienza.

I possibili rimpianti

Merrily We Roll Along seguirà tre amici che cercano di farsi strada nel settore dello spettacolo, seguendo come le loro vite cambiano nel corso del tempo. La storia sarà raccontata al contrario dal punto di visto cronologico.

Paul Mescal avrà la parte del compositore Franklin Shepard, mentre gli altri due amici saranno interpretati da Ben Platt e Beanie Feldstein.

La star di Aftersun ha ora raccontato a Esquire UK: "Penso che trascorrerò i prossimi 20 anni rimpiangendo le scelte che ho fatto con alcune sequenze e poi dimenticherò altre cose e penserò: 'Oh, ca**o! Le giriamo nel 2035! Penso sia folle".

Mescal ha inoltre spiegato che non è preoccupato pensando a possibili problemi legati ai suoi prossimi progetti: "No, penso di essere tranquillo. Non ho idea di dove sarò. Spero di essere ancora vivo. Non lo so".

Richard Linklater, parlando del progetto, ha spiegato in precedenza: "Gireremo nove volte nel corso di 20 anni, quindi c'è una distanza di 2 anni tra ogni volta che gireremo. Alle volte due anni di seguito, ma le tempistiche sono fuori controllo".