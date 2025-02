Il regista di Captain America: Brave New World difende Harrison Ford: "Tutti l'hanno adorato sul set"

Il regista di Captain America: Brave New World ha difeso Harrison Ford da alcune accuse apparse online sottolineando che la sua esperienza con la star del cinema è molto diversa da quella descritta in un articolo pubblicato da Vulture.

L'attore, secondo alcuni membri della troupe, si sarebbe infatti comportato da divo e avrebbe odiato il processo legato alla motion capture necessario a interpretare Red Hulk.

Il regista difende Harrison Ford

Julius Onah, intervistato da Variety, rispondendo ai commenti compiuti su Harrison Ford, ha dichiarato: "Non posso parlare delle cose su cui qualcuno sta speculando o di cui sta parlando in modo confidenziale. Tutto quello che posso fare è parlare della mia esperienza con Harrison: lui è stato assolutamente professionale".

Il regista di Captain America: Brave New World ha aggiunto: "Lui è una persona che è incredibilmente seria e appassionata del suo lavoro. Il processo creativo è quello in cui hai queste conversazioni realmente significative e, alle volte, appassionate, ma si tratta sempre di lavorare verso un obiettivo in cui stavamo realizzando la migliore versione possibile del film".

Ford e Anthony Mackie nel film

Onah ha quindi ribadito: "Penso che Harrison abbia dato una performance fenomenale nel film. Sono stato così onorato nel lavorare con lui. Ho imparato così tanto da lui, e l'intero cast non prova altro che amore e rispetto per lui, e lo stesso è accaduto con la troupe. Quella è l'esperienza che ho avuto nel realizzare questo film e quella è la verità legata alle riprese sul set".

Il coinvolgimento dell'attore

Il filmmaker ha inoltre dichiarato che Ford si è totalmente impegnato e, fin dalle prime fasi di sviluppo, è andato a casa sua per parlargli di cosa avrebbe significato il ritorno di Thaddeus Ross nel MCU. Julius e Harrison hanno parlato a lungo della rabbia e del temperamento del personaggio che vede i suoi progetti ostacolati più volte: "Ha iniziato a perdere il controllo. Abbiamo parlato di quello che avrebbe voluto dire fisicamente, di come quella rabbia sarebbe stata emanata. Ciò che è grandioso di Harrison è che hai queste conversazioni e poi lo trova nel momento, nella scena, capisce cosa sembra naturale quando si trova in quella situazione. Quindi si è trattato di preparazione e poi di fidarsi di lui. Ovviamente come puoi non fidarti di Harrison Ford?".