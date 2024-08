Rebel Moon: le director's cut sono andate meglio dei film originali su Rotten Tomatoes?

Sono arrivate le recensioni per le director's cut Zack Snyder dei suoi film Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco e Parte 2: La sfregiatrice e ci permettono di fare un confronto con i titoli originali.

I film di Rebel Moon di Zack Snyder dovevano dare il via a un nuovo franchise fantascientifico per Netflix. Sfortunatamente, le recensioni dei fan e della critica sono state in gran parte negative, ed è difficile immaginare che lo streamer si impegni ora nei piani ambiziosi (e costosi) del regista.

A Snyder è stato comunque dato il via libera per realizzare le director's cut sia della Prima Parte: Figlia del fuoco che della Seconda Parte: La sfregiatrice.

I fan hanno messo in dubbio la necessità di queste versioni, soprattutto perché il punto centrale dell'accordo di Snyder con Netflix era che gli sarebbe stata data la libertà creativa che la Warner Bros. gli aveva tolto nel DCEU. Queste versioni estese durano ben più di tre ore ciascuna e apportano alcuni cambiamenti fondamentali alle storie, ma sono film migliori? Secondo Rotten Tomatoes, sì.

I punteggi su Rotten Tomatoes

Rebel Moon - Capitolo uno: Chalice of Blood ha un punteggio del 29% rispetto al 22% del primo film. Per quanto riguarda il secondo capitolo Curse of Forgiveness, il punteggio è del 40% rispetto al 17% della versione originale del sequel.

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, Sofia Boutella in una sequenza

Sebbene questi punteggi siano migliori, sono ancora considerati "Rotten" e si basano rispettivamente solo su 7 e 5 verdetti. Netflix ha fatto poco per promuovere questi nuovi tagli e non li ha inviati ai critici in anticipo (i primi due film hanno diverse centinaia di recensioni contate tra loro, quindi questo confronto è imperfetto).

La sinossi recita: "Nel director's cut di Snyder, un pacifico insediamento su una luna ai confini dell'universo si trova minacciato dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius e Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati che si uniscano a lei per opporsi al Motherworld, Kora mette insieme un piccolo gruppo di guerrieri - outsider, insorti, contadini e orfani di guerra che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, si forma un nuovo esercito di eroi".