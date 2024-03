Rebel Moon, Zack Snyder sulle critiche negative: 'I miei film dividono sempre'

Quando Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco ha debuttato su Netflix lo scorso dicembre è stato ricevuto in maniera pessima dalla critica di tutto il mondo e ora, in una nuova intervista, Zack Snyder ha commentato questa reazione affermando come i suoi film dividano spesso.

Nel corso di una chiacchierata con Empire, Snyder ha dichiarato: "Non ho una vera e propria confutazione delle recensioni. Per qualche motivo, la reazione ai miei film è molto polarizzata, e lo è sempre stata. Il film non sembra contenere molto che possa giustificare reazioni così viscerali".

Nella stessa intervista, Snyder ha affermato che sarà "interessante vedere cosa diranno i [critici] sulle director's cut. È un altro paio di maniche".

Secondo il co-sceneggiatore Kurt Johnstad, nella Snyder Cut di Rebel Moon, che non ha ancora una data di uscita, ci saranno molte più storie e personaggi.

Rebel Moon debutta su Rotten Tomatoes: record disastroso per il film di Zack Snyder

"C'è sicuramente più storia nella parte iniziale del film, più Jimmy, vedrete il suo arco narrativo, e avrete molto più di Kora e del Motherworld. Avrete una diversa introduzione a Noble. Avrete anche un'introduzione diversa di alcuni personaggi minori come Aris [Sky Yang], che è il soldato del Mondo Sotterraneo che difende il personaggio di Sam nel granaio. Si potrà così dare uno sguardo interessante al motivo per cui ora è costretto a essere un soldato schiavo del Mondo Sotterraneo e a come ci è arrivato. Quindi il suo arco narrativo è molto più definito. Ma in generale c'è più carattere e, conoscendo Zack, c'è più azione e spettacolo e si apprezzerà meglio il suo lato visivo".

Quando esce la Parte 2?

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco si è concluso con Kora che ha formato la sua squadra per difendere Veldt, subendo però un'imboscata da parte dell'Ammiraglio Noble e dei suoi soldati dell'Imperium. Durante la battaglia, Kora è riuscita a ferire il nemico, lasciandolo in terra come se fosse morto, mentre Darrian Bloodaxe si è sacrificato per salvare il gruppo. I superstiti hanno fatto ritorno sul pianeta, preparandosi in caso di ritorsioni.

Rebel Moon 2, ecco lo spettacolare trailer della seconda parte: La Sfregiatrice

Il finale di Rebel Moon ha rivelato che l'Ammiraglio Noble è ancora vivo e ha il compito di rintracciare Kora e catturarla viva per consegnarla al leader di Motherworld Balisarius. Questi eventi preparano il terreno per il secondo capitolo, che vedrà riaccendersi la lotta. Visto che la prima immagine diffusa da Netflix potrebbe appartenere a un flashback, è possibile che un evento nascosto nel suo passato sarà importante per l'evoluzione della storia.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice arriverà su Netflix il 19 aprile.