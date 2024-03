Rebel Moon, Zack Snyder: 'Probabilmente il mio film ha avuto più spettatori rispetto a Barbie nei cinema'

Zack Snyder ha fatto un confronto tra Rebel Moon e Barbie, sostenendo che il primo capitolo della sua saga sci-fi abbia avuto più spettatori rispetto a quelli che sono andati nelle sale per vedere il progetto diretto da Greta Gerwig.

Il regista, intervistato da Joe Rogan per il suo podcast, ha parlato della distribuzione su Netflix e di quanto permetta di raggiungere un pubblico davvero ampio.

I calcoli del filmmaker

Il regista Zack Snyder ha spiegato: "Pensate a Netflix, dove premete un bottone. Rebel Moon, giusto? Attualmente ha avuto circa 90 milioni di visualizzazioni, giusto? 80 o 90 milioni di account hanno fatto partire la visione. Pensano che per ogni visualizzazione ci siano due persone in media... Quelli sono i conti".

Il regista ha quindi aggiunto: "Se ipotizziamo che quel film fosse nelle sale seguendo il modello tradizionale di distribuzione, si tratta di circa 160.000.000 persone che si pensa abbiano visto il film, basandosi su quei calcoli matematici. 160.000.000 persone che pagano un biglietto di 10 dollari... Cosa sarebbe? Non lo so. 160.000.000 volte dieci. Sarebbe 1,6 miliardi di dollari. Quindi, probabilmente, Rebel Moon è stato visto da un numero di persone più alto rispetto a quelle che sono andate a vedere Barbie nei cinema, giusto?".

Rebel Moon - Parte uno: Figlia del fuoco - un'immagine promozionale

Da Army of the Dead a Rebel Moon: il viaggio tra i generi di Zack Snyder in casa Netflix

Le lodi nei confronti di Netflix

Il filmmaker ha sottolineato: "Quello è quanto è folle Netflix. Quello è il modello di distribuzione che hanno stabilito. Ho partecipato a questo evento un giorno fa e stavamo parlando di Rebel Moon 2. E hanno detto: 'Bene, parliamo del primo capitolo di Rebel Moon'. E io ho risposto: 'No, andate a vederlo. So che lo avete a casa vostra'. Non è come una distribuzione nei cinema. Potreste accendere il vostro telefono in questo momento e vederlo lì se volete. Questo è quanto è folle. Questo modello, questa macchina che hanno costruito è qualcosa di totalmente diverso. Se ci pensate è realmente folle".