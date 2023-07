Rebel Moon, le cover di Empire presentano i protagonisti del nuovo film di Zack Snyder [FOTO]

Rebel Moon di Zack Snyder è decisamente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi, e ora una piccola anteprima del film Netflix ci viene mostrata da Empire Magazine, con le sue cover esclusive.

Una nuova galassia di eroi, villain, alieni, guerrieri e robot ci attende nel prossimo film Netflix firmato da Zack Snyder, Rebel Moon, e questi sono i suoi protagonisti.

I protagonisti di Rebel Moon

Empire Magazine, che solitamente dobbiamo ringraziare per tante informazioni e immagini in esclusiva dei titoli più caldi della stagione cinematografica, non delude nemmeno questa volta, e ci mostra i personaggi di Sofia Boutella (Kora), Charlie Hunnam (Kai), Djimon Hounsou (General Titus), Doona Bae (Nemesis) e Jimmy (Anthony Hopkins) nelle sue nuove cover, pronti a combattere contro il malvagio Imperium.

Netflix, da Rebel Moon a Extraction 2: ecco quando arriveranno sulla piattaforma i film più attesi del 2023

Dio cosa parla Rebel Moon

L'ambizioso progetto sci-fi scritto e diretto da Zack Snyder segue le vicende di "una pacifica colonia che risiede ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una giovane donna dal misterioso passato viene affidato il compito di mettere insieme una squadra composta da guerrieri e combattenti dai pianeti limitrofi per aiutarli nell'atto di resistenza".

Nel cast della pellicola troviamo anche Cary Elwes, Michiel Huisman, Ray Fisher, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Corey Stoll, Rhian Rees e Alfonso Herrera.

Rebel Moon arriverà il 22 dicembre su Netflix, e presto potremmo avere notizie anche sui sequel (già confermati).