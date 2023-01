Netflix, da Rebel Moon a Extraction 2: ecco quando arriveranno sulla piattaforma i film più attesi del 2023

Netflix nel 2023 ci riempirà di contenuti, e per stare al passo conviene segnarsi sul calendario tutte le uscite più attese dell'anno. Ecco allora che un utile video recap arriva in nostro soccorso con tutte le date utili, da Rebel Moon a Extraction 2, da You People a Leo.

Il 2023 è appena iniziato, ma si è già partiti alla grande sul fronte cinematografico. E parte del merito va anche alle piattaforme streaming, che non si risparmiano nella produzione e distribuzione dei contenuti.

E se si parla di servizi dall'alto tasso produttivo, come possiamo non citare Netflix e l'entusiasmante calendario che ci attende nei prossimi mesi?

Le serie tv più attese del 2023 su Netflix e altre piattaforme di streaming

Proprio la piattaforma streaming guidata da Ted Sarandos, infatti, ha appena condiviso un utile video recap dei lungometraggi che usciranno quest'anno, svelandone anche la data di debutto precisa in catalogo.

Ma diamo un'occhiata tutti insieme al calendario delle uscite Netflix:

E voi, quali di questi titoli attendete con maggiore hype?