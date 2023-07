Rebel Moon, Zack Snyder è contento che sia un film Netflix e non Disney: 'Maggior libertà creativa'

Zack Snyder ha svelato i motivi per cui preferisce che Rebel Moon sia un film di Netflix e non della saga di Star Wars, dal momento che lo streamer gli ha permesso maggior libertà creativa rispetto a Disney.

Zack Snyder è ben lieto che Rebel Moon sia un film Netflix a sé stante e non un capitolo della saga di Star Wars, come inizialmente progettato perché la piattaforma streaming gli ha garantito maggior libertà creativa di quanto non avrebbe fatto Disney.

Non è un segreto che l'imminente film di fantascienza, che racconta una ribellione contro un opprimente impero del male, sia stato originariamente concepito da Zack Snyder come un film di Star Wars, presentato a Lucasfilm durante la post-produzione de L'uomo d'acciaio. Il lancio con rating R è stato rifiutato da Lucasfilm dopo la vendita alla Disney, quindi Snyder ha rielaborato la sua idea in Rebel Moon, che uscirà in due parti su Netflix a partire da questo dicembre.

Rebel Moon: Zack Snyder anticipa una versione "solo per adulti": "Per i fan duri e puri sarà divertente"

Meglio con Netflix che con Disney

Rebel Moon: una nuova foto del film

Nel corso di una recente intervista con Empire Magazine, Zack Snyder ha motivato la sua maggior soddisfazione nel collaborare con Netflix, piuttosto che con Disney, spiegando: "Penso che sia stata una benedizione sotto molti aspetti. A livello creativo, sono molto aperti. Siamo stati tutti plasmati da Star Wars, non puoi non esserlo. Ma quello che succede è che, raccontandolo, diventa più strano. È diverso, perché ho un punto di vista diverso. Guardando Rebel Moon si potrebbe pensare, 'Oh, è una specie di Star Wars, ma quando ci sei dentro, non lo è'".

Dopo essere nato come progetto per Star Wars, nel corso del tempo, Rebel Moon si è evoluto in qualcos'altro, visto che ricorda molto anche Dune di Denis Villeneuve. Snyder ha presentato la sua idea originale alla Lucasfilm come una storia di Star Wars ispirata a Kurosawa, e ora descrive Rebel Moon come "I sette Samurai nello spazio".

Superman, Zack Snyder sul provino di Henry Cavill: "È l'unico che, in costume, non ci ha fatto ridere"

Cosa ci attende in Rebel Moon

Rebel Moon: una nuova foto del film

Rebel Moon racconta la storia di "una pacifica colonia situata ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una ragazza dal misterioso passato viene affidato il compito di reclutare una squadra composta da guerrieri e combattenti dai pianeti limitrofi per aiutarli nella resistenza".

Nel cast del film troviamo Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, Doona Bae, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Ray Fisher, Cary Elwes, Stuart Martin, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Corey Stoll, Alfonso Herrera e Rhian Rees.

Rebel Moon approderà il 22 dicembre su Netflix.