Rebel Moon: Sofia Boutella sarà la star del film diretto da Zack Snyder

Sofia Boutella sarà la protagonista del nuovo film diretto da Zack Snyder, un progetto intitolato Rebel Moon.

Il regista collaborerà nuovamente con Netflix, con cui ha stretto un nuovo accordo, e ne sarà anche il co-sceneggiatore con Shay Hatten e Kurt Johnstad.

La Mummia: Sofia Boutella in un momento del film

Secondo quanto riporta Deadline, Zack Snyder ha incontrato per mesi delle attrici per poter individuare la persona giusta a cui affidare il ruolo principale in Rebel Moon. Sofia Boutella si è presentata per un'audizione e ha conquistato immediatamente il regista, che l'ha scelta per il progetto.

Il film vedrà Zack Snyder coinvolto anche come produttore insieme alla moglie Deborah Snyder, Wesley Coller, Eric Newman che aveva prodotto L'alba dei morti viventi, e Sarah Bowen.

La storia del film prenderà il via quando una colonia pacifica situata ai confini della galassia viene minacciata dall'esercito di un reggente dai metodi tirannici chiamato Balisarius. Le persone, disperate, inviano una giovane donna dal passato misterioso alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini per aiutarli a difendersi.

Snyder aveva dichiarato presentando il progetto: "Questo progetto è legato al fatto che sono cresciuto con i film di Akira Kurosawa e di Star Wars. Si tratta del mio amore per la fantascienza e una gigantesca avventura. La mia speranza è che diventi un progetto di successo e un universo che getti le basi per la costruzione di altri capitoli".