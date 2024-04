Rebel Moon - Parte 2, le visualizzazioni su Netflix sono peggiori del primo film

Il secondo film del dittico di Zack Snyder, Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, è arrivato su Netflix lo scorso fine settimana ed è salito rapidamente in cima alla classifica dei film dello streamer. Tuttavia, non è riuscito ad eguagliare i numeri del debutto del suo predecessore.

Secondo gli ultimi dati di Netflix, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco ha totalizzato circa 10 milioni di ore di streaming in più rispetto al suo sequel appena uscito.

Quando la Parte 1 è stata distribuita a dicembre, è stato vista per più di 54 milioni di ore nei primi tre giorni. Nella giornata di ieri Netflix ha pubblicato i dati relativi alle visualizzazioni della scorsa settimana, dove Rebel Moon 2 ha debuttato come film numero uno in assoluto, ma è stato visto "solo" per un totale di 44 milioni di ore. Quindi, mentre il sequel è stato in grado di battere tutti gli altri film presenti su Netflix, non è riuscito a tenere il passo con il capitolo precedente.

Rebel Moon 3 verrà realizzato?

Questo non lascia presagire nulla di buono per gli eventuali futuri film della saga di Zack Snyder. Piuttosto che creare entusiasmo per il sequel, il primo Rebel Moon sembra averlo smorzato rapidamente. D'altra parte, le versioni estese e vietate ai minori sono in arrivo quest'estate e forse potrebbero attirare altri fan.

Rebel Moon 2, Zack Snyder: "La scena dell'ultima cena era stata pensata per Justice League 2"

Snyder ha rivelato di avere in programma almeno sei film di Rebel Moon, ma i prossimi quattro saranno in realtà due film in due parti, proprio come Rebel Moon 1 e 2. Se il franchise proseguirà dipenderà dall'accoglienza degli utenti Netflix, ma questi primissimi dati potrebbero già mettere la parola fine a questa saga appena iniziata.