Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, il trailer del film diretto da Zack Snyder

Arriverà il 19 aprile sugli schermi di Netflix il film Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice e online è stato condiviso il trailer che regala molte spettacolari scene in anteprima.

Nel video si riepiloga quanto accaduto e il motivo per cui sarà necessario combattere, mentre sta per arrivare una terribile minaccia che obbligherà a uno scontro esplosivo e mortale.

Cosa racconta Rebel Moon 2

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice continua l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.

La realizzazione della saga sci-fi Rebel Moon ha richiesto al regista Zack Snyder decenni di lavoro prima di approdare, in due parti, sugli schermi della piattaforma di streaming.

La sinossi della saga

La saga racconta cosa accade quando una colonia pacifica ai margini di una galassia si ritrova minacciata dagli eserciti di una forza tirannica. Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza e mette insieme un gruppo di combattenti addestrati che si uniscano a lei per prendere una posizione impossibile contro il MotherWorld. La giovane riunisce una banda di guerrieri: outsider, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno incombe sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel frattempo, viene formato un nuovo esercito di eroi.

I protagonisti

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice - Sofia Boutella in una scena d'azione

Gli eroi di Rebel Moon sono: Kora (Sofia Boutella), militare che ha disertato l'Imperium per rifugiarsi sul pacifico Veldt; Kai (Charlie Hunnam), un pilota mercenario il cui cargo Tawau-Class si rivelerà prezioso per la ricerca di Kora; Gunnar (Michiel Huisman), un contadino del Veldt che conosce poco del mondo al di fuori del suo piccolo e tranquillo angolo di galassia; il generale Titus (Djimon Hounsou), un gladiatore incallito che un tempo serviva l'Imperium; Tarak (Staz Nair), un ex principe ridotto in schiavitù che condivide un legame con una creatura volante chiamata Bennu; Nemesis (Doona Bae), una maestra di spada cyborg le cui mani meccaniche le permettono di brandire armi di metallo fuso; Darrian Bloodaxe (Ray Fisher), un ribelle che ha tormentato l'Imperium con attacchi di guerriglia e Milius (E. Duffy), un rifugiato che cerca giustizia per la propria dimora, una colonia che è già caduta nel MotherWorld.