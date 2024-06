Non avrai mai mia figlia: la trama e il cast del film TV con Kirstie Alley in onda stasera su Rai 2

Non avrai mai mia figlia è un TV movie, in onda stasera su Rai 2 alle 21:20, che racconta la storia di una donna che dovrà lottare per mantenere la custodia della figlia, nata in seguito a una violenza sessuale.

Per il ciclo Nel segno del giallo, stasera su Rai 2 alle 21:20 va in onda Non avrai mai mia figlia, il film TV che affronta due temi molto delicati come quello della violenza sulle donne e della difficile difesa dei loro diritti in sede legale. Diretto da Tori Garrett, You Can't Take My Daughter (questo il titolo originale con cui è andato in onda, per la prima volta nel 2020, sul canale americano Lifetime) è tratto da una storia vera.

Non avrai mai mia figlia: la trama

Amy Thompson è una giovane studentessa di giurisprudenza assai promettente e vive a Charlotte. Durante una festa di laurea conosce Demetri, invitato da alcuni amici, che si dimostra subito molto attratto da lei. Le chiede subito un appuntamento ma Amy declina la proposta, e lui non reagisce bene al rifiuto.

Quella stessa notte Demetri commette una follia: riesce a introdursi a casa di Amy e la aggredisce. La ragazza si oppone con tutta la forza di cui è capace alla violenza ma non riesca a contrastarlo: Demetri la stupra.

Pur sotto shock, Amy riesce a chiamare la polizia e allerta l'amica Letty, con lei alla festa, che, compresa la gravità della situazione, la porta immediatamente in ospedale. Il protocollo prevederebbe che la vittima venga sottoposta dal personale medico al kit antistupro, ma sfortuna vuole che proprio quella notte siano terminati. La ragazza viene raggiunta anche dalla madre, Suzanne, preoccupata per la salute della figlia quanto per il giudizio delle malelingue. A Amy adesso, però, interessa solo denunciare Demetri, nonostante un avvocato la avverta che i tempi di un eventuale processo potrebbero essere molto lunghi.

Lyndsy Fonseca è la coraggiosa protagonista Amy Thompson, che decide di dare alla luce la bambina avuta dal suo violentatore

Trascorso un mese, scampata a un altro tentativo di aggressione da parte del suo persecutore, Amy scopre di essere incinta. Contro il parere di amici e parenti, decide di tenere il bambino frutto di quella violenza sessuale. Nel frattempo cerca di far condannare Demetri ma le strade della legge si rivelano più tortuose di quanto potesse immaginare.

Quando nasce la piccola Maddy, le questioni tra Amy e Demetri tutt'altro che risolte. Nella speranza di rifarsi una vita, la ragazza cambia stato e fugge con la bambina ad Atlanta.

Non avrai mai mia figlia, la recensione: un drammatico thriller da una storia vera

Passano anni sereni per mamma e figlia, almeno fino a quando Demetri non piomba nuovamente nelle loro vite. Maddy ha sette anni e lui ha deciso di chiederne la custodia. In alcuni stati degli USA infatti una legge concede al padre il diritto alla custodia condivisa dei figli nati da violenza sessuale. Lo stesso genitore può anche prendere decisioni che vadano poi a influire sulla vita dei bambini.

Ma Amy non può accettare una simile ingiustizia, per questo decide di presentarsi in tribunale e di difendersi da sola: lotterà fino a quando quell'uomo non sarà uscito dalle loro vite.

Il cast

Hunter Burke è Demetri in Non avrai mai mia figlia, l'uomo che ha stuprato Amy, padre di Maddy

Non avrai mai mia figlia è un film per la TV con tanti volti già noti al pubblico. Nei panni della protagonista Amy Thompson c'è Lyndsy Fonseca, famosa per aver interpretato la figlia di Ted Mosby in How I Met Your Mother.

Il TV Movie targato Lifetime è anche stato l'ultima volta sullo schermo per la compianta Kirstie Alley, scomparsa nel 2022, protagonista di film popolarissimi come Senti chi parla, Harry a pezzi, Matrimonio a quattro mani.

Hunter Burke interpreta Demetri.

Nel film ci sono anche Jason Burkey, visto in The Walking Dead, e Diane Robin nei panni di un'avvocatessa.