Parthenope: svelata la data di uscita del prossimo film di Paolo Sorrentino

Presentato in concorso al Cannes Film Festival 2024, Parthenope di Paolo Sorrentino si è scontrato con alcuni dei mostri sacri del cinema quali Francis Ford Coppola, che ha presentato il suo Megalopolis, e David Cronenberg che ha gareggiato con il suo The Shrouds.

Mentre è stato annunciato che Parthenope uscirà (ancora non si sa quando) negli USA distribuito da A24, che ne ha acquisito i diritti nordamericani, ora sappiamo quando il film uscirà in Italia. La settima pellicola di Sorrentino ad approdare a Cannes infatti uscirà nelle sale italiane il 24 ottobre, come annunciato dallo stesso regista su Instagram. Il film sarà preceduto da un programma di proiezioni speciali di mezzanotte dal 19 settembre in poi.

I dettagli di Parthenope

Il film ruota attorno a un personaggio chiamato Partenope che, secondo le parole di Sorrentino, porta il nome della sua città ma non è né una sirena né la figura mitica legata alla creazione di Napoli, ma è piuttosto il suo alter ego femminile.

La pellicola racconta il viaggio di Partenope dalla sua nascita nel 1950 fino ai giorni nostri, accompagnata da una serie di altri personaggi, sullo sfondo della città natale di Sorrentino, Napoli, con la sua capacità di affascinare e allo stesso tempo di suscitare pericolo. Qui potete leggere la nostra recensione.

Nel cast del film ci sono Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Il progetto è una co-produzione Italia-Francia ed è prodotto da Fremantle e Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10, la sua nuova casa di produzione, e Ardavan Safaee per Pathé. Douglas Urbanski è il produttore esecutivo.