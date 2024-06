Un attore Premio Oscar raggiunge Leonardo DiCaprio nel nuovo film di Paul Thomas Anderson

Continuano le riprese del nuovo film, attualmente ancora senza titolo ufficiale, di Paul Thomas Anderson, che vedrà Leonardo DiCaprio nei panni del protagonista.

Secondo quanto riportato, il Premio Oscar Benicio Del Toro si è unito al cast, che già comprende oltre a DiCaprio anche Sean Penn, Regina King, Alana Haim, Teyana Taylor e Chase Infiniti. La produzione è attualmente in corso in California, terra natale del regista.

In base a ciò che è trapelato, il film sta per terminare la produzione in California e, ancora una volta, si prenderà una piccola pausa dalle riprese prima di dirigersi in Texas, Messico e Colorado nel corso dell'autunno per filmare le parti rimanenti. Del Toro e Anderson avevano già collaborato in precedenza in Vizio di forma.

Benicio Del Toro

Un film ricco d'azione?

La pellicola, le cui riprese sono iniziate a gennaio, si è fermato e ripreso già alcune volte e, dati i caotici impegni post-sciopero di alcuni attori, potrebbe richiedere la maggior parte dell'anno per essere completata.

Le riprese più recenti hanno visto il cast e la troupe impegnati nel deserto di San Diego. Le scene girate comprendono inseguimenti d'auto, incidenti ed esplosioni. Sebbene il budget sia stato indicato intorno ai 100 milioni di dollari, il noto scooper Jeff Sneider ha recentemente dichiarato che potrebbe essere più vicino ai 175 milioni di dollari.

Di cosa parlerà il film di Paul Thomas Anderson

Come svelato da un rumor non confermato, la storia potrebbe contenere alcuni elementi fantascientifici. Si dice che Anderson sia stato influenzato dal cult di Alex Cox del 1984 Repo Man. Altri indicano che la pellicola sarebbe un libero adattamento del romanzo "Vineland" di Thomas Pynchon, stesso autore che PTA ha già affrontato con l'adattamento del già citato Vizio di forma.

Leonardo DiCaprio sul set del film di Paul Thomas Anderson sembra Drugo Lebowski

Il film, la cui uscita è prevista per l'8 agosto 2025, presenterà elementi da film d'azione e incorporerà "le più grandi acrobazie della filmografia di PTA". Il regista sta girando tutto in 35 mm e in VistaVision. Michael Bauman è accreditato come direttore della fotografia del progetto, che al momento ha come titolo di lavorazione "BC Project", alias "Baktin Cross Project".