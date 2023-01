Razzie Awards 2023: Blonde domina con otto nomination, ecco la lista del peggio proposto sugli schermi

Il film Blonde, sulla vita di Marilyn Monroe, ha ottenuto ben 8 nomination ai Razzie Awards 2023, ecco l'elenco completo di chi è in corsa per conquistare i premi dedicati al peggio proposto sugli schermi.

Le nomination ai Razzie Award 2023 hanno visto protagonista Blonde, il film diretto da Andrew Dominik, che ha ottenuto ben otto candidature.

Alle sue spalle si è piazzato Good Mourning, con star Machine Kelly, che si è fermato a quota sette nomination tra cui quella come Peggior Attore.

Tra le nomination all'edizione 2023 dei Razzie Awards c'è anche Tom Hanks, che ha ottenuto una candidatura come Peggior attore per il ruolo di Geppetto nel film Pinocchio diretto da Robert Zemeckis e come Peggior Attore Non Protagonista con la performance del Colonnello Tom Parker in Elvis, a causa dell'accento usato per il personaggio.

Durante l'annuncio delle nomition il film Blonde è stato descritto come un progetto che "esplora lo sfruttamento di Marilyn Monroe... continuando a sfruttarla dopo la morte".

Tra i titoli con il maggior numero di nomination c'è poi Morbius, a quota cinque.

La cerimonia di premiazione dell'edizione numero 43 dei Razzie Awards si svolgerà l'11 marzo, il giorno prima della consegna degli Oscar.

Ecco tutte le nomination:

Peggior Film

Blonde

Disney's Pinocchio

Good Mourning

The King's Daughter

Morbius

Peggior Attore Protagonista

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) - Good Mourning

Pete Davidson (Solo voce) - Marmaduke

Tom Hanks (nel ruolo di Geppetto) - Disney's Pinocchio

Jared Leto - Morbius

Sylvester Stallone - Samaritan

Peggior Attrice Protagonista

Ryan Kiera Armstrong - Firestarter

Bryce Dallas Howard - Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton - Mack & Rita

Kaya Scodelario - The King's Daughter

Alicia Silverstone - The Requin

Peggior Remake/Rip-off/Sequel

Blonde

Entrambi i sequel di 365 Giorni

Disney's Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Peggior Attrice Non Protagonista

Adria Arjona - Morbius

Lorraine Bracco (solo voce) - Disney's Pinocchio

Penelope Cruz - The 355

Bingbing Fan - The 355 & The King's Daughter

Mira Sorvino - Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peggior Attore Non Protagonista

Pete Davidson (Cameo) - Good Mourning

Tom Hanks - Elvis

Xavier Samuel - Blonde

Mod Sun - Good Mourning

Evan Williams - Blonde

Peggior Coppia Sullo Schermo

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun - Good Mourning

Entrambi i personaggi nella scena della camera da letto della Casa Bianca in Blonde

Tom Hanks e la sua faccia carica di latex (e il suo ridicolo accento) in Elvis

Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne - Blonde

I due sequel di 365 Giorni usciti nel 2022 Andrew Dominik & His Issues with Women / Blonde

Peggior Regista

Judd Apatow - The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun - Good Mourning

Andrew Dominik - Blonde

Daniel Espinosa - Morbius

Robert Zemeckis - Disney's Pinocchio

Peggior Sceneggiatura