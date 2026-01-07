Rapunzel - L'intreccio della torre, Disney svela i protagonisti del film live-action

Lo studio ha annunciato i nomi dei due giovani interpreti dei personaggi della principessa e del simpatico criminale Flynn Rider.

Disney, dopo una lunga attesa, ha annunciato i nomi dei protagonisti del film live-action ispirato a Rapunzel - L'intreccio dell'attore.

Le due star del progetto, in fase di sviluppo da alcuni anni, saranno Teagan Croft e Milo Manheim.

Chi saranno gli interpreti di Rapunzel e Flynn

L'attrice australiana è a conosciuta a livello internazionale per la parte di Raven avuta nella serie Titans, tratta dai fumetti della DC. Teagan Croft avrà quindi il ruolo della principessa rinchiusa nella torre, mentre il protagonista maschile sarà Milo Manheim, in passato già tra le fila dei progetti targati Disney grazie al franchise Zombies.

Il lungometraggio originale Rapunzel - L'intreccio della torre aveva Mandy Moore e Zachary Levi impegnati a dare voce a Rapunzel e a Flynn Rider. Le due star, attualmente, non sono coinvolte in nessun modo nella produzione della nuova versione della storia della principessa che scopre per la prima volta il mondo grazie all'intervento di un simpatico ribelle.

Chi si occuperà del film live-action

Il film, che avrà impegnato alla regia Michael Gracey, verrà prodotto da Kristin Burr, già tra gli autori di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (di cui potete leggere la la nostra recensione) e Crudelia. La sceneggiatura, invece, è firmata da Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder).

A dicembre si erano svolti gli screen test a Londra per provare a individuare le giovani star a cui affidare il ruolo di Rapunzel e Flynn. Dopo l'importante fase del casting si è quindi arrivati alla decisione finale.

Il film animato originale aveva incassato 591 milioni di dollari in tutto il mondo, gettando inoltre le basi per una serie targata Disney Channel.