Rambo Last Blood, la risposta di Sylvester Stallone agli haters!

Sylvester Stallone ha una risposta forte e chiara per gli haters di Rambo Last Blood.

In Italia arriverà il 26 settembre, ma negli USA Rambo Last Blood non ha avuto la migliore delle accoglienze da parte della critica. Su Rotten Tomatoes, il quinto capitolo della saga di Rambo ha solo il 28% di recensioni positive. Sono in molti a puntare il dito sull'eccesso di violenza del film, tra questi anche il creatore del personaggio di John Rambo, lo scrittore David Morrell, che ha dichiarato di essere in imbarazzo all'idea che il suo nome sia associato al film.

Rambo Last Blood: una scena del film con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, però, ha un messaggio per tutti gli haters di Rambo Last Blood. Il divo ha postato su Instagram un video che contiene una domanda ben precisa: Riuscire a sostenere Rambo? Il video contiene un collage di opinioni negative di spettatori britannici raccolte all'uscita della proiezione per più aggiungere che il film "non è per tutti". Seguono clip di esplosioni, sparatorie e scontri.

Il pubblico sembra non pensarla come la critica. Al box office americano Rambo Last Blood si piazza al secondo posto a pari merito con Ad Astra, mentre su Rotten Romatoes il pubblico gli assegna un 85& di voti positivi. Vedremo cosa accadrà giovedì con l'arrivo nei cinema italiani.