Rambo: Last Blood, la prima versione della sceneggiatura meglio del film in sala?

La prima versione della sceneggiatura di Rambo: Last Blood mostra dei miglioramenti alla versione arrivata in sala.

Una prima sceneggiatura di Rambo: Last Blood mostra una versione diversa della storia rispetto al film arrivato in sala.

Splash Report ha pubblicato questa prima versione della sceneggiatura, in cui alcuni dettagli del quinto capitolo della saga risultano differenti dalla versione finale. Molti personaggi sono stati rielaborati rispetto al film, anche se la trama segue per la maggior parte del tempo quella poi ufficiale.

In questa versione precedente, John Rambo deve sempre cercare la giovane nipote di una sua cara amica, che viene rapita dal cartello messicano, ma al suo fianco in questo vecchio script Carmen Delgado ha un ruolo molto più elaborato. La ragazza rapita è sua sorella e Carmen aiuta materialmente Rambo nella ricerca, oltre ad avere un ruolo attivo nella battaglia contro il cartello. Nella versione finale, invece, Carmen ha un ruolo più marginale e non aiuta attivamente il protagonista.

Rambo Last Blood: Yvette Monreal in una scena del film

Inoltre, nello script iniziale, la ragazza rapita, di nome Gabriella, non è la nipote della sua amica Maria, bensì la figlia e sorella di Carmen Delgado. Nel film, Gabriella va in Messico per cercare suo padre mai conosciuto, mentre nella versione precedente, viene solo rapita dopo una serata con gli amici.

Dopo aver scoperto che Gabriella è stata rapita da un trafficante del sesso, Rambo parte alla ricerca e affronta i criminali del cartello che, però, lo mettono al tappeto. Così, Carmen lo salva e lo accudisce per il periodo di tempo che è costretto a letto, nel film solo pochi giorni mentre nella versione precedente ben tre settimane. Carmen lo aiuta nelle ricerche, rintracciando il ragioniere del cartello. Lo torturano per avere informazioni e la ragazza trova prove sul suo computer che aiuteranno le forze dell'ordine ad affrontare l'operazione di traffico di sesso.

Nonostante fosse più elaborata, questa versione del film è stata archiviata a favore di quella ora al cinema - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Rambo: Last Blood - una versione ampiamente criticata dai giornalisti ma al momento apprezzata dai fan della saga.

Rambo: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg, è interpretato da Sylvester Stallone e con Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, Joaquín Cosio, Adriana Barraza, Louis Mandylor e Óscar Jaenada.