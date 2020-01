Rambo Last Blood in blu-ray, la recensione in anteprima: quando la violenza diventa uno show audio-video

La recensione del blu-ray di Rambo Last Blood, in uscita il 22 gennaio: un video straordinario che esalta le scene notturne e un audio immersivo caratterizzano l'ultima vendetta del personaggio di Stallone. E occhio a un extra da non perdere.

Rambo Last Blood: Sylvester Stallone durante un momento del film

A quasi 40 anni dal primo capitolo della lunga saga, Sylvester Stallone è tornato a vestire i panni di una delle più grandi leggende del cinema d'azione di tutti i tempi. Come vedremo nella recensione del blu-ray di Rambo Last Blood (che vi offriamo in anteprima visto che esce il 22 gennaio), la nuova avventura dell'iconico personaggio, che per l'occasione dovrà suo malgrado rispolverare le sue spietate abilità di combattimento per vendicarsi in una missione molto personale, ha ricevuto un ottimo trattamento homevideo e il blu-ray targato Eagle Pictures spicca per qualità tecnica, oltre ad extra piuttosto interessanti.

Il video: la violenta bellezza delle scene più buie

Il video del blu-ray di Rambo Last Blood non fa davvero nulla per risparmiare la violenta vendetta del personaggio interpretato da Stallone, esaltando nel contempo la fotografia di Brendan Galvin. Il quadro è eccellente, incredibilmente nitido, incisivo e dettagliato, capace di riprodurre in modo fedele il girato con le camere Red. E non solo nelle panoramiche della fattoria dove vive Rambo, negli esterni assolati, le esplosioni, gli abiti e i primi piani (il volto di Stallone è scolpito ruga per ruga), dove tutto questo sembra scontato.

Rambo Last Blood: una sequenza con Sylvester Stallone

Dove il video impressiona, infatti, è nelle numerosissime scene scure del film, all'inizio quelle della tempesta, poi quelle ambientata in Messico, e quindi quelle nel gran finale sotto il tunnel. In questi frangenti si registra un nero profondissimo e straordinariamente compatto, mentre è sbalorditiva la tenuta di tutto il quadro, con emersione perfetta dei dettagli anche in penombra (dal sangue ai macabri particolari delle micidiali uccisioni), aspetto decisivo nella riproduzione di tutte le trappole disseminate nel tunnel. Le lampade che illuminano debolmente l'oscurità non creano mai fenomeni di banding, anzi anche i fondali sono solidissimi. E in questo contesto il croma conserva una certa grinta nello spezzare una tonalità generalmente calda con pennellate di colori forti e brillanti.

Rambo Last Blood: Sylvester Stallone in un'immagine del film

L'audio: che inferno sotto quel tunnel!

Rambo Last Blood: Yvette Monreal in una scena del film

Sul fronte audio, c'è la piacevole sorpresa di trovare anche la traccia italiana con la codifica DTS HD 5.1, proprio come quella inglese. Ed è davvero un bel sentire, un'esperienza piacevolmente immersiva che se per le tematiche di Rambo Last Blood è piuttosto tranquilla nella parte centrale, ha modo di diventare avvincente all'inizio e soprattutto nel gran finale, dove viene espresso tutto il potenziale sonoro delle sequenze. Le scene di azione offrono un'effervescente attività dei surround, anche gli effetti ambientali sono ben curati, la direzionalità è efficace e la colonna sonora di Brian Tyler esce calda ed energica dai diffusori, anche se forse i bassi, pur sfoderando una certa grinta, non arrivano a essere davvero devastanti.

Rambo Last Blood: una scena con Óscar Jaenada

Da segnalare la tempesta iniziale tra tuoni, pioggia ed elicottero, che proietta subito nel bel mezzo della foresta, ma soprattutto il pirotecnico finale: a parte i bombardamenti delle esplosioni e degli spari, da apprezzare la spettacolare scena nel tunnel, nella quale voci, spari, urla e vari aggeggi infernali targati Rambo, rimbombano e riverberano perfettamente da ogni direzione.

Rambo Last Blood: una scena del film

Gli extra: quei 50 minuti di lavoro sul set da non perdere

Rambo Last Blood: Sylvester Stallone sul set

Gli extra, che a prima vista potrebbero sembrare pochi, si rivelano invece ottimi. La parte del leone la fa Il Making of di Last Blood, che è molto ma molto più di un semplice dietro le quinte: è in realtà un diario di produzione che dura ben 50 minuti e per tutta la durata ha gli occhi puntati al lavoro sul set e alle riprese, mostrando attori, regista e troupe mentre organizzano, preparano e poi girano le scene. Il tutto commentato dallo stesso Sylvester Stallone, dal regista Adrian Grunberg e poi da membri del cast, della produzione della troupe. Davvero un contributo molto interessante. A completare il tutto, oltre al trailer, il contributo Dalla prima nota a Last Blood: Musiche per il finale (17 minuti e mezzo), tutto dedicato alla colonna sonora e alle sfide affrontate dal compositore Brian Tyler.