Rambo 5: Sylvester Stallone condivide il video di una scena d'azione ultraviolenta

Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram un nuovo video dal set di Rambo 5 che lo vede impegnato a provare la coreografia di una scena d'azione ultraviolenta.

Nel video in questione vediamo John Rambo fare il suo ingresso in una cava buia e polverosa e provare le mosse che lo porteranno a liberarsi dei nemici. Il video si conclude con l'indicazione del regista che dice a Stallone "Lascia cadere la lancia, afferralo" e Stallone conclude "..e preparati a tagliare via la sua gamba". Frase che ha entusiasmato The Rock, come dimostra il suo commento postato sotto il video.

Sylvester Stallone sarà di nuovo Rambo: "Non smettete mai di prendere a pugni la vita"

Rambo 5: Last Blood, diretto da Adrian Goldberg, racconta quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti. Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Sylvester Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.

Rambo 5: Last Blood arriverà nei cinema in autunno.

Rambo V: Last Blood, il trailer leaked approda in rete