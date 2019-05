Rambo V: Last Blood, il trailer leaked approda in rete

Il trailer leaked di Rambo V: Last Blood, piratato a Cannes, è comparso in rete.

Con l'arrivo di Sylvester Stallone a Cannes, il trailer dell'atteso Rambo V: Last Blood svelato in anteprima al festival è stato piratato ed è finito in rete. La qualità è pessima, il video è ripreso con un telefonino tra le teste degli spettatori, ma le prime sequenze ci danno un'idea della direzione intrapresa dal film.

Da quanto possiamo vedere, Sylvester Stallone sembra aver appeso al chiodo la bandana rossa dando una svolta più realistica al suo John Rambo in quella che sarà l'ultima apparizione del personaggio sul grande schermo.

Rambo 5: Last Blood, diretto da Adrian Goldberg, racconta quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti. Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.