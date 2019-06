Rambo 5: Sylvester Stallone è pronto a fare Rambo 6 se il film sarà un successo

Se Rambo 5 si rivelerà un successo, Sylvester Stallone è pronto a fare anche Rambo 6. A svelarlo sarebbe stato lo stesso attore nel corso di un'intervista al festival di Cannes, dove è stato ospite nelle scorse settimane.

Rambo 5: Sylvester Stallone in una foto del film

Sylvester Stallone è più che felice di fare ritorno nei panni di John Rambo in un ipotetico Rambo 6 se il pubblico risponderà in modo positivo all'uscita di Rambo Last Blood, in arrivo in autunno. Ecco la risposta del divo: "Fatemi dire qualcosa sull'ultima volta. Pensavo che Rocky III sarebbe stato l'ultimo film su Rocky. Perciò non si può mai sapere, se funziona andremo davanti perché mi diverto un sacco."

Sylvester Stallone sarà di nuovo Rambo: "Non smettete mai di prendere a pugni la vita"

Rambo: Last Blood, diretto da Adrian Goldberg, racconta quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti. Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.

L'ultima volta che Stallone ha vestito i panni di Rambo è stato nel 2008 in John Rambo, che ha incassato 113,2 milioni globali a fronte di un budget di 50 milioni

L'uscita italiana di Rambo: Last Blood è fissata per il 14 novembre 2019. Se volete, potete leggere il nostro approfondimento sulla saga di John Rambo.