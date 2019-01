Rambo v Predator? In origine Rambo 5 era un monster movie

Rambo 5: Last Blood sarà l'ultimo capitolo della saga sul reduce del Vietnam incarnato da Sylvester Stallone. Ciò che non sapevamo, però, è che il canto del cigno dell'icona cinematografica in un primo momento era un monster movie intitolato Rambo V: The Savage Hunt. L'idea originale alla base del quinto capitolo della saga di Rambo vedeva l'eroe intento a combattere un mostro assetato di sangue.

Alla base della saga di Rambo c'è una formula, che vede l'eroe impegnato in una missione di salvataggio, nei finali tipicamente vediamo John Rambo sgominare da solo, o quasi, interi eserciti di cattivi. Non era questa l'idea originaria alla base del primo Rambo, che raccontava le difficoltà di un reduce del Vietnam incapace di reintegrarsi nel tessuto sociale.

Il punto fermo della saga di Rambo è naturalmente il divo Sylvester Stallone, che spesso è intervenuto nelle sceneggiature per inserire le proprie idee sul personaggio.

Come sappiamo, Rambo 5: Last Blood vedrà il personaggio di Stallone afflitto da una grave forma di sindrome da stress post-traumatico. Il reduce si è rifugiato a Bowie, Arizona, dove lavora nella sua fattoria, ma i malesseri che lo perseguitano lo hanno spinto ad affidarsi a una donna che si occupa di lui. Un giorno la donna gli rivela che la figlia, a cui Rambo è affezionato, è stata rapita dai narcos messicani. Mentre cerca di scoprire cosa sia accaduto alla ragazza scomparsa, Rambo uccide un trafficante di schiave sessuali e cattura l'attenzione di Carmen, sorella di una delle ragazze rapite. In seguito il veterano si reca nel quartier generale del cartello dove viene picchiato quasi a morte. A prendersi cura di lui sarà Carmen, che lo aiuterà a guarire per continuare a combattere il cartello.

L'idea di ambientare il quinto capitolo della saga in Messico è venuta a Sylvester Stallone molto tempo fa, ma in un primo tempo l'attore auspicava di adattare il romanzo Hunter, di James Byron Huggins, che racconta la storia di un formidabile tracker di nome Nathaniel Hunter in grado di rintracciare e affrontare un mostro terrificante che si cela nel Circolo Polare Artico. Rambo V: The Savage Hunt avrebbe dovuto, dunque vedere Rambo, al Polo Nord a capo di un team di soldati scelti intento a combattere il misterioso mostro. Il primo incontro con la creatura rivela, però, l'incapacità dei proiettili di scalfirla perciò Rambo dovrà trovare metodi alternativi per sconfiggere il mostro.

Il soggetto di Rambo V: The Savage Hunt prevedeva scene sanguinose in abbondanza, gore e combattimenti, ma alla fine l'idea è stata accantonata prima che una vera e propria sceneggiatura prendesse forma di fronte alle reazioni perplesse dei fan. Stallone, però, non ha abbandonato del tutto l'idea di adattare Hunter, trasformandolo in una spettacolare avventura 3D. Chissà che prima o poi il film non prenda forma.

L'uscita di Rambo V: Last Blood sarebbe prevista per l'autunno.

