Rambo 5: Sylvester Stallone svela la data di uscita su Instagram

Dopo aver diffuso la prima foto ufficiale di Rambo 5: Last Blood, Sylvester Stallone è tornato su Instagram per diffondere un'informazione importante. Il divo ha fornito una data di uscita possibile per il quinto e ultimo capitolo della saga di Rambo, genericamente previsto per il 2020. A quanto pare Rambo 5 arriverà nelle sale nell'autunno 2019.

Time to become war. @TheSlyStallone is back with your first look at Rambo V: Last Blood. #RamboV pic.twitter.com/b1vWEbC3Qz — Lionsgate Movies (@Lionsgate) 1 novembre 2018

Leggi anche:

In Rambo 5: Last Blood John Rambo (Sylvester Stallone) si troverà a collaborare con una giornalista di nome Carmen Delgado (Paz Vega) per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze che sono state rapite da un gruppo messicano a scopo di sfruttamento sessuale. Tra le ragazze anche Maria, la sua figlioccia. Rambo rientrerà in azione abbandonando la tranquilla esistenza in un ranch in Arizona che si era faticosamente costruito. Yvette Monreal interpreta la sorella minore del personaggio della Vega, Gabrielle, che viene rapita dal cartello di droga messicano.

Rambo 5: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg che utilizzerà una sceneggiatura di Matthew Cirulnick, le riprese sono in corso in Bulgaria e Spagna, dove verrà simulato il confine tra USA e Messico. Il film, prodotto da Avi Lerner e Kevin King, dovrebbe arrivare nelle sale nell'autunno 2019.

Presto vedremo Sylvester Stallone in Creed II, ancora una volta nel ruolo del leggendario Rocky Balboa.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!