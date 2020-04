Quentin Tarantino: "Gli spettatori non hanno capito Grindhouse"

Quentin Tarantino ha ricordato l'accoglienza quasi disastrosa riservata al suo progetto Grindhouse, a cui aveva collaborato anche il suo amico e collega Robert Rodriguez.

Il doppio film aveva incassato solo 25 milioni di dollari, non avendo ottenuto l'attenzione degli spettatori e del potenziale pubblico.

Grindhouse era composto da A prova di morte e Planet Terror, diretti rispettivamente da Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, e conteneva anche dei finti trailer realizzati da amici come Eli Roth, Rob Zombie ed Edgar Wright.

Quentin Tarantino, intervistato da Empire, ha dichiarato: "In America hanno avuto Grindhouse. Nel Regno Unito avevano A prova di morte. Con Grindhouse penso che io e Robert Rodriguez pensassimo semplicemente che le persone avessero un'idea un po' più chiara del concetto della storia dei doppi film e degli exploitation movie. No, non era così. Per niente. Non avevano idea di cosa cavolo stessero guardando. Non aveva alcun senso per loro quello che stavamo facendo". Il filmmaker ha però ammesso: "Ma per quanto riguarda la distribuzione del film nel Regno Unito, penso che le persone lo abbiano accolto bene".

Quentin ha inoltre ricordato quanto accaduto quando ha deciso di andare a vedere il suo film in una sala in compagnia di Edgar Wright: "Ero a Londra, impegnato nel press tour del film prima del weekend del debutto. E sono andato da Edward Wright 'Hey, perché non andiamo con i tuoi amici non andiamo a vederlo venerdì sera a Piccadilly. Quindi con Nira Park, sua produttrice, Joe Cornish e l'intero gruppo di Edgar, andiamo nel cuore di Piccadilly Circus per vedere Death Proof nel primo giorno di programmazione. Ed entriamo nel cinema e ci sono solo 13 persone. Al primo spettacolo delle 8.30, okay? Si è trattata di un'esperienza piuttosto utile, ma ci siamo seduti, lo abbiamo guardo e ci siamo divertiti". Secondo il regista, invece, Wright aveva pensato che la situazione fosse davvero poco piacvole: "Ha detto: 'Penso che mi sarei girato e me ne sarei andato. Il fatto che tu abbia detto 'Fan***o!' e i sia seduto, l'ho ammirato".