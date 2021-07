Quentin Tarantino: "La distribuzione in streaming è deprimente"

Da amante del cinema tradizionale, Quentin Tarantino trova la soluzione della distribuzione in streaming e l'attuale realtà dell'industria deprimente. Il regista e scrittore ha commentato con amarezza la situazione in cui versa il cinema oggi nel corso del podcast ReelBlend definendosi fortunato ad aver fatto uscire il suo film prima della crisi sanitaria:

Quentin Tarantino e Brad Pitt sul set di C’era una volta a… Hollywood

"Penso che sia deprimente. Sono contento di lavorare con Sony, che non ha scelto questa via. Mi viene da pensare che nel 2019, quando siamo usciti con C'era una volta a... Hollywood, noi, Joker e 1917 eravamo uccelli che volavano attraverso una finestra proprio mentre la finestra si chiudeva sbattendo. E ci siamo praticamente fatti agganciare le penne della coda nello slancio. Ma siamo usciti in tempo".

Per spiegare quante cose sono cambiate in così poco tempo, Quentin Tarantino è tornato con la mente appena prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria, quando il suo C'era una volta a... Hollywood ha raccolto 346 milioni di dollari di incasso globale solo nei cinema. Pur avendo un seguito enorme, il regista ha ammesso che con la situazione attuale non sarebbe mai stato in grado di replicare un tale incasso:

"Per dirla senza mezzi termini, un film come C'era una volta a... Hollywood ha guadagnato qualcosa come 346 milioni. L'idea che un film del genere potesse fare il giro del mondo e fare tanti soldi solo il pubblico seduto in sala... nessun ricavo in streaming è stato collegato a questo. Nessun DVD. Nessun altro mercato secondario era collegato a quel numero. Sono letteralmente persone che escono di casa, vanno al cinema, comprano un biglietto, si siedono e guardano il film. Non so quando succederà di nuovo. So che un film ora non potrebbe farlo. Non potrei farlo quest'anno".