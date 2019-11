Quentin Tarantino: "Bastardi senza gloria è diventato un film per colpa di Luc Besson!"

Quentin Tarantino ha rivelato di aver deciso di trasformare Bastardi senza gloria in un film per colpa di Luc Besson. Il progetto iniziale era nato sotto forma di miniserie di sei ore, ma una cena col regista francese ha fatto cambiare idea a Quentin.

Il soldato Brad Pitt in una scena di Inglourious Basterds

Nel corso della serata londinese dell'evento BAFTA: A Life in Pictures, Quentin Tarantino ha intrattenuto il pubblico con i racconti sulla sua carriera. Il regista ha rivelato di aver concepito inizialmente sia C'era una volta a... Hollywood che Bastardi senza gloria come miniserie: "Avrei potuto scrivere facilmente una versione di cinque ore di C'era una volta a... Hollywood e farne una miniserie di cinque ore. Avevo moltissimi appunti scritti a mano e avevamo girato materiale per una versione di quasi quattro ore."

Anche Bastardi senza gloria, in origine, era stato concepito come una miniserie di sei ore, ma una cena col regista francese Luc Besson ha convinto Tarantino a cambiare idea. Imitando un marcato accento francese, Quentin si è rivolto al pubblico svelando le parole rivoltegli da Besson: "Tu sei uno delle poche persone che fa film che mi spinge a uscire di casa per vedere i tuoi lavori e mi stai dicendo che devo aspettare cinque anni prima che accada di nuovo?". Dopo quelle parole, Tarantino ha fatto dietro front e ha trasformato Bastardi senza gloria in un film.

