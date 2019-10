Quei bravi ragazzi: Martin Scorsese costretto a tagliare le scene più violente dopo gli screen test

Gli screen test di Quei bravi ragazzi hanno costretto Martin Scorsese a tagliare le scene più violente per via della reazione del pubblico. Quello che viene citato come uno dei gangster movie più sanguinosi, in origine era ancora più violento.

Robert De Niro in una scena del film Quei bravi ragazzi

Martin Scorsese ha ricordato come, durante gli screen test di Quei bravi ragazzi, parte del pubblico si sia alzata e sia uscita dalla sala creando tensioni tra il regista e la Warner.

"E' stata una reazione rabbiosa" spiega il regista. "E' stato molto difficile, una battaglia continua fino a poche settimane prima dell'uscita. il film ha terrorizzato gli executives della Warner Bros. all'epoca."

Joe Pesci in Quei bravi ragazzi

Una delle scene che Scorsese è stato costretto a tagliare dopo gli screen test è il brutale omicidio di Billy Batts (Frank Vincent). Tommy DeVito (Joe Pesci) lo uccide selvaggiamente pugnalandolo ripetutamente con un coltellaccio da cucina. Dopo la proiezione test la Warner si è chiesta quante coltellate mostrare sullo schermo prima di turbare il pubblico. La versione originale di Quei bravi ragazzi prevedeva sette coltellate, che furono ritenute troppo brutali.

"Abbiamo notato che nel momento in cui Joe prende il coltello le persone cominciavano a ridere. Quando accoltella Billy Batts, dopo le prime due coltellate, la gente iniziava a uscire dalla sala. Dopo la terza coltellata sono usciti in massa. Allora ho chiesto alla montatrice Telma Schoonmaker, 'Quante coltellate abbiamo?' E lei ha detto: 'Sette.' Okay, non volevamo che il pubblico uscisse così presto".

Il regista ha così deciso di lasciare solo quattro coltellate, mostrando la reazione del personaggio di Robert De Niro di fronte alle tre coltellate rimaste fuori quadro.

Un'altra scena che ha rischiato l'eliminazione è quella interpretata dalla madre del regista, Catherine Scorsese. Nel film Catherine interpreta la madre di Tommy (Joe Pesci).

"Dopo la proiezione test hanno detto 'Questa scena è troppo lunga, Marty, dobbiamo eliminarla,'. Poi hanno letto le prime recensioni della preview. Le persone avevano odiato il film, ma la cosa che tutti avevano apprezzato era la scena con mia madre. Così l'abbiamo tenuta. Ecco perché ringrazio quelle proiezioni test!"

A breve Martin Scorsese sarà ospite della festa di Roma per presentare in anteprima il suo nuovo gangster movie, The Irishman, che approderà su Netflix il 27 novembre.