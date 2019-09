The Irishman: Scorsese ha testato le tecniche di ringiovanimento digitale su Quei bravi ragazzi

Per The Irishman Martin Scorsese ha testato il ringiovanimento digitale rifacendo delle scene di Quei bravi ragazzi.

Il ringiovanimento in digitale degli attori in The Irishman, il gangster movie di Netflix diretto da Martin Scorsese, è uno degli aspetti più chiacchierati degli ultimi mesi e cresce in parallelo con l'attesa stessa per il film. Grazie a Indiwire ora sappiamo che il regista, prima di utilizzarlo in modo definitivo, lo ha voluto verificare su alcune scene di Quei bravi ragazzi che sono state rigirate appositamente insieme a Robert De Niro!

Martin Scorsese non era, infatti, molto convinto che la tecnologia VFX potesse funzionare per un intero film, così durante la pre-produzione di The Irishman ha richiamato Robert De Niro per un test vero e proprio in cui è stata ricreata la famosa sequenza della festa di Natale tratta da Quei bravi ragazzi, cult del 1990 ma soprattutto una delle vette dell'intera filmografia del regista italo-americano. "Abbiamo fatto costruire un piccolo set che assomigliava grossomodo a quello del film originale, e poi De Niro è partito. - Così ha detto Scorsese. - Ha fatto i suoi monologhi, i soliloqui e tutte le sue diverse espressioni. Quindi abbiamo sottoposto quel materiale ad una serie di processi informatici".

The Irishman: una foto tratta dal film di Martin Scorsese

Tutto è avvenuto nel 2015 con la supervisione di Pablo Helman di Industrial Light & Magic (ILM) e il risultato è stato soddisfacente, tanto da tranquillizzare Scorsese a dare il via libera definitivo alle riprese. The Irishman copre infatti numerosi decenni e per permettere non solo a De Niro, ma anche ad Al Pacino e Joe Pesci di poter recitare gli eventi ambientati venti o trent'anni prima è stata scelta l'opzione di renderli più giovani grazie ad un 'lifting' digitale come è avvenuto di recente per Michael Douglas in Ant-Man and the Wasp o Robert Downey Jr. in Captain America: Civil War. Fino ad ora però si è trattato di riprese molto brevi, ed è perciò la prima volta che questa tecnica viene utilizzata in modo più esteso. Questo spiega il perché, nonostante le ottime prove fatte con Quei bravi ragazzi, sia stato necessario un lunghissimo periodo di post-produzione con un budget che ha superato i 150 milioni di dollari.

The Irishman: Al Pacino e Robert De Niro sul set

Dopo l'uscita del primo trailer a luglio, The Irishman verrà proiettato in anteprima mondiale alla serata di apertura del New York Film Festival. Sarà, con oltre le sue tre ore e mezza, il film più lungo mai realizzato fino ad ora da Martin Scorsese e, dopo un passaggio nelle sale il 1° novembre, verrà rilasciato in streaming il 27 dello stesso mese.