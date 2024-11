Quei bravi ragazzi, il figlio di Mira Sorvino ha visto per la prima volta il film con il nonno

Il figlio di Mira Sorvino, Johnny, ha avuto finalmente l'occasione di vedere per la prima volta un'interpretazione iconica del nonno Paul Sorvino, quella nel classico del cinema di Martin Scorsese, Quei bravi ragazzi, come hanno confessato l'attrice e il marito.

Sorvino e Christopher Backus, impegnati nella promozione del loro ultimo progetto cinematografico Daft State, hanno raccontato quest'aneddoto che riguarda uno dei loro quattro figli e il film uscito nelle sale nel 1990.

Nonno Sorvino

"Gioca a baseball in Michigan, quindi ora è abbastanza grande per guardare Quei bravi ragazzi" ha dichiarato Backus "Uno dei suoi compagni di squadra lo stava per guardare, quindi è andato a casa sua e l'ha guardato con lui. E ha detto che non poteva credere che quello fosse suo nonno".

Ray Liotta e Paul Sorvino in Quei bravi ragazzi

Scomparso nel 2022 all'età di 83 anni, Paul Sorvino, padre di Mira Sorvino, interpretava il mafioso Paul 'Paulie' Cicero nel classico di Martin Scorsese del 1990, al fianco di Robert De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta.

Altra visione

Christopher Backus e Mira Sorvino hanno altri tre figli insieme, Mattea, 20 anni, Holden, 15 anni, e Lucia, 12 anni. L'attore di Mindhunter ha raccontato che Quei bravi ragazzi non è il primo film che il figlio vede con il nonno Paul nel cast.

"Uno che guardavamo spesso insieme, anche se non lo vediamo da qualche anno e penso di non averlo più guardato da quando è morto è Santa Baby - Natale in pericolo, in cui interpretava Babbo Natale, i miei figli lo adoravano. Amano quel film e adoriamo guardare il nonno nei panni di Babbo Natale".