Quei bravi ragazzi, Martin Scorsese: "Mia mamma ha improvvisato tutto il tempo"

Catherine Scorsese, la madre di Martin Scorsese, ha avuto un cameo speciale nel suo capolavoro Quei bravi ragazzi. Il regista, di recente, ha svelato i retroscena della lavorazione e le indicazioni date alla mamma.

Joe Pesci in Quei bravi ragazzi

In Quei bravi ragazzi, Catherine Scorsese compare in una scena nei panni della madre di Tommy DeVito (Joe Pesci). Tommy porta i compagni Henry Hill (Ray Liotta) e Jimmy Conway (Robert De Niro) a casa sua per prendere una pala da usare per seppellire un cadavere, ma i tre si imbattono nella madre di Tommy. Introducendo il film per l'edizione virtuale del TCM Film Festival 2021 (via EW), Martin Scorsese ha rivelato che la madre ha improvvisato per tutto il tempo, fatta eccezione per una battuta.

"Tutto ciò che le abbiamo detto di fare era semplicemente dare il benvenuto a suo figlio a casa; non lo vede da un po'", ha spiegato Scorsese. "La chiave, in definitiva, è il calore tra tutti loro e in particolare mia madre che interpreta sua madre; può essere un assassino psicopatico, ma è pur sempre suo figlio. Quando le persone parlano di improvvisazione, questa lo era davvero. Avevamo alcune idee sul set che abbiamo provato, ma fondamentalmente, una volta che abbiamo iniziato a girare, ha capito e ha iniziato a parlare. Joe le ha risposto, Bob De Niro e Ray Liotta hanno fatto quello che hanno fatto. Avevo due telecamere, eravamo in una piccola casa nel Queens, e credo che l'unica battuta in copione riguardasse un dipinto che lei aveva dipinto."

Il regista svela che la madre ha trattato Joe Pesci e Robert De Niro come veri membri della famiglia perché "ci conoscevamo da talmente tanto tempo. Per lei si trattava degli amici del figlio che stavano facendo un film".

Al momento, Martin Scorse è impegnato sul set del suo nuovo film, Killers of the Flower Moon. Il progetto, interpretato da Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson, si basa sul saggio scritto nel 2017 da David Grann; gli eventi sono ambientati negli anni '20 in Oklahoma.