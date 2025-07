Quarto potere: Joe Dante ha venduto all'asta il celebre slittino per 14 milioni di dollari

Il regista Joe Dante ha avuto l'onore di proteggere questo pezzo di storia del cinema per decenni prima di venderlo in un'asta milionaria.

Il celebre slittino Rosabella (Rosebud, in originale) ha cambiato proprietario. Il feticcio d'infanzia del magnate della finanzia interpretato da Orson Welles in Quarto potere è stato venduto all'asta per l'esorbitante cifra di 14,75 milioni di dollari.

Lo slittino in legno, che conserva la vernice originale pur presentando chiari segni di usura e rotaie rimosse, probabilmente sacrificate durante le campagne di demolizione bellica, apparteneva al regista Joe Dante dal 1984. Mentre dirigeva Explorers (1985), gli fu regalato da qualcuno che stava sgomberando una parte del lotto della Paramount che un tempo ospitava la RKO Pictures.

"Un membro della troupe che sapeva quanto fossi appassionato di film d'epoca venne da me con un oggetto di scena in legno e mi disse, 'Stanno buttando via tutta questa roba. Potrebbe interessarti'", ha ricordato Dante in una recente intervista a Hollywood Reporter. "Non sono sicuro che sapesse cosa fosse la slitta, ma deve averne avuto un'idea, altrimenti perché me l'avrebbe chiesto? Sono rimasto sbalordito. Dato che sono un grande appassionato del film, ho detto, 'Sì, sarò felice di prenderla'".

Uno slittino che ha fatto la storia del cinema

Orson Welles in Quarto potere

Joe Dante ha custodito gelosamente la slitta Rosabella, al centro di un mistero che si viene sciolto solo nel finale, una delle scene più memorabili di Quarto potere. Test scientifici ne hanno confermato l'autenticità.

"Ho avuto l'onore di proteggere questo pezzo di storia del cinema per decenni", ha dichiarato Dante in un comunicato diffuso da Heritage. "Vedere Rosabella trovare una nuova casa - e fare la storia nel processo - è allo stesso tempo surreale e profondamente gratificante. È una testimonianza del potere duraturo della narrazione".

Dopo la vendita di un paio di scarpette rosse indossate da Judy Garland ne Il mago di Oz (1939) per 32,5 milioni di dollari a dicembre, questo è il secondo cimelio cinematografico più prezioso mai venduto, secondo Heritage. Il prezzo di 14,75 milioni di dollari include la commissione dell'acquirente, che non è stato rivelato.

Una scena di Quarto potere, il capolavoro di Orson Welles

Altre due slitte utilizzate sul set di Quarto potere (come rivela la casa d'aste "ne furono prodotte poche") furono vendute al mentore di Dante, Steven Spielberg, per 60.500 dollari nel 1982 e a un acquirente anonimo per 233.000 dollari nel 1996.

Tra gli altri oggetti in vendita nell'asta di Heritage figurano tavolette con incisioni tratte da I Dieci Comandamenti di Cecil B. DeMille (1956), il Red-Five X-wing di Luke Skywalker de L'Impero colpisce ancora (1980) e una frusta di Indiana Jones e l'ultima crociata (1989).