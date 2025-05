Quarto Potere: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray del capolavoro di Orson Welles è in sconto su Amazon

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Quarto Potere è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 17,99€ con uno sconto del 10% sul prezzo mediano indicato (19,99€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray Quarto Potere indicata è venduta e spedita da Amazon.

Quarto Potere in 4K

Riconosciuto unanimemente come una delle opere fondamentali della storia del cinema, Quarto Potere (Citizen Kane, 1941) è un must in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray. In questa ci si potrebbe leggere e trovare una sorta di strumento di preservazione e riscoperta. Il formato doppio - 4K e Blu-Ray - porta versatilità e qualità, con un'attenzione alla resa del bianco e nero, alle ombre e alle profondità di campo che hanno reso celebre la fotografia di Gregg Toland.

Quarto Potere è un'opera che ha riscritto le regole del linguaggio cinematografico, mescolando narrazione non lineare, uso innovativo della profondità di campo, sovrimpressioni e piani sequenza. Al centro del racconto, la parabola esistenziale del magnate Charles Foster Kane, figura ispirata a William Randolph Hearst, e la misteriosa parola "Rosebud" che ne accompagna la morte.