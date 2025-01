I 10 personaggi di fantasia più ricchi del mondo

Ville faraoniche, jet privati e vacanze su isole paradisiache: gli ultra-ricchi sembrano avere tutto. Mentre celebrità e magnati tecnologici del mondo reale accumulano fortune, esiste un'altra categoria d'élite che domina la fantasia: i personaggi di film e serie tv. Anche se non sono reali, molti di loro vantano patrimoni impressionanti che li collocherebbero senza dubbio tra i magnati più ricchi al pianeta.

Tra conti bancari da capogiro e stili di vita strabilianti, questi protagonisti dell'immaginario collettivo dimostrano che la ricchezza non appartiene solo alla realtà, ma può prosperare anche nei mondi sognati da menti brillanti. Ecco, i 10 personaggi fittizi più ricchi di sempre: da Paperon de' Paperoni fino all'ereditiere industriale Tony Stark alias Iron Man (che se la gioca con un altro supereroe...).

1. Tony Stark dall'MCU

Robert Downey Jr. è il protagonista di Iron Man

Iron Man sarebbe altrettanto popolare se Tony Stark non fosse un miliardario? È difficile dirlo. Ma il suo accesso alle tecnologie più sofisticate, unito alla spettacolare villa con vista sul Pacifico e alle auto lussuose, giocano sicuramente un ruolo fondamentale nel suo fascino. Il supereroe reso iconico da Robert Downey Jr. è alla guida della Stark Industries.

2. Bruce Wayne in Batman (1989)

Michael Keaton in una scena del film Batman (1989)

C'è qualcosa di molto intrigante in un supereroe super-ricco. Anche Bruce Wayne alias Batman (Michael Keaton) rientra in questa categoria. Ma non ostenta i suoi averi in modo così evidente come Tony Stark. Certo, ha una batcaverna, ma preferisce rimanere nell'ombra, lontano dai riflettori.

3. Jay Gatsby da Il grande Gatsby (2013)

una sensuale immagini di Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan in The Great Gatsby

Con la sua immensa ricchezza, Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) organizza feste straordinarie per una folla di estranei, sperperando risorse per conquistare un sogno impossibile. Il misterioso magnate d'affari abita in una una villa sfarzosa e sproporzionata, troppo grande persino per una famiglia numerosa, simbolo di una vita vissuta all'insegna dell'eccesso e della solitudine.

4. Smaug da Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (2013)

Lo Hobbit: La desolazione di Smaug - Benedict Cumberbatch crea il drago in motion picture

Se pensavi che i draghi non potessero essere ricchi, ti sbagliavi. Smaug, lo sputafuoco usurpatore, ha abbattuto ogni preconcetto, dimostrando che anche le creature mitologiche possono accumulare immense ricchezze, sfidando l'idea che solo gli esseri umani possano diventare miliardari. Tuttavia, ha bisogno di prendere spunto da noi poveri mortali per trovare modi migliori di spendere tutto quell'oro.

5. Chuck Bass da Gossip Girl (2007-2012)

Mädchen Amick insieme a Ed Westwick nell'episodio 'Never Been Marcused' della serie Gossip Girl

Noto per la sua ambizione finanziaria, l'edonismo e lo stile dandy, Chuck Bass (Ed Westwick) è l'erede di miliardi di dollari in immobili. Imprenditore e proprietario delle Bass Industries di New York, è l'uomo più ricco dell'Upper East Side.

6. Lady Mary Crawley da Downton Abbey (2010-2015)

Downton Abbey: Michelle Dockery nello speciale natalizio 2011

Erede della facoltosa famiglia Crawley, proprietaria della vasta tenuta di Downton Abbey. Suo padre, il conte di Grantham, gestisce una grande fortuna che include terreni, proprietà e investimenti. Insomma, Lady Mary Crawley (Michelle Dockery) è nata ricca e ha sposato un uomo ricco. Sì, ha perso tragicamente il marito, ma ha un sacco di banconote per asciugarsi le lacrime.

7. Montgomery Burns da I Simpson (1989 -)

Monty Burns

Proprietario della centrale nucleare di Springfield, è il dispotico boss di Homer Simpson. Come tutti i super-ricchi, il patrimonio netto di Montgomery Burns oscilla, ma la cosa conta poco: rimane sempre saldo nell'orbita dei miliardi. In città, nessuno può neanche avvicinarsi al suo livello di ricchezza.

8. Charles Foster Kane da Quarto Potere (1941)

Orson Welles in una sequenza di Quarto potere

Il magnate dell'editoria condannato alla solitudine tra le mura del suo imponente palazzo. Charles Foster Kane, il celebre miliardario incarnato da Orson Welles, era liberamente ispirato a William Randolph Hearst, un vero tycoon dell'epoca. Kane ereditò una fortuna e la sfruttò abilmente per ampliare il proprio impero e accrescere la sua già immensa ricchezza.

9. Richie Rich (1994)

Macaulay Culkin è Richie Rich

Parliamo di un attonimo. Richie Rich (Macaulay Culkin) è letteralmente il ragazzo più ricco del mondo intero. I suoi genitori sono miliardari e lui conduce una vita estremamente lussuosa e fuori dal comune. Nonostante la sua condizione di sfacciata agiatezza, Richie è triste perché non ha amici della sua età: il suo unico compagno è il suo fedele maggiordomo.

10. Paperon de' Paperoni

Zio Paperone

Magnate, banchiere e cacciatore di tesori. Paperon de' Paperoni è un papero, maledettamente, fortunato. La sua immensa ricchezza è tale che conserva le tonnellate di monete d'oro in un caveau, fin troppo facile da aprire. Nuota, letteralmente, nei suoi soldoni e permette anche ai suoi nipoti di divertirsi con la sua fortuna. Il suo patrimonio netto, stratosferico, ammonta a più di 2.544 miliardi di dollari.