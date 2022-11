Project Artermis: Anna Garcia entra nel cast del nuovo progetto cinematografico di Apple

In base a quanto recentemente riportato da Deadline, è stato confermato ufficialmente l'ingresso di Anna Garcia, nel cast di Project Artemis. Anche se non conosciamo ancora i dettagli del ruolo, sappiamo che la produzione Apple segnerà debutto cinematografico dell'attrice.

Project Artemis è il nuovo film che il papà dell'Arrowverse Greg Berlanti sta dirigendo per Apple, incentrato sulla corsa allo spazio degli anni '60. Al fianco della Garcia troviamo Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash e Ray Romano, in un progetto che fino ad ora è costato alla compagnia circa 100 milioni di dollari.

Per adesso non conosciamo ancora i dettagli al centro della sua trama e le vicende che coinvolgeranno i singoli protagonisti, ma sappiamo che Project Artemis è prodotto dalla Johansson insieme a Jonathan Lia e Keenan Flynn di These Pictures, mentre i lavori alla sceneggiatura sono stati presi in carico da Rose Gilroy, e Sarah Schechter. Non ci resta, dunque, che rimanere in attesa di nuovi aggiornamenti sul film.