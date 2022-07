Project Artemis: Channing Tatum e Greg Berlanti sostituiranno Chris Evans e Jason Bateman?

Channing Tatum potrebbe sostituire Chris Evans come protagonista di Project Artemis e Greg Berlanti sarebbe vicino alla regia del film.

Channing Tatum sembra stia per sostituire Chris Evans come protagonista di Project Artemis e alla regia potrebbe arrivare Greg Berlanti.

Jason Bateman avrebbe dovuto essere impegnato dietro la macchina da presa del progetto Apple, tuttavia stanno avvenendo dei cambiamenti tra le fila della produzione.

Chris Evans avrebbe dovuto essere il protagonista di Project Artemis, un film che dovrebbe proporre una storia legata allo sbarco sulla Luna, ma il cambiamento avvenuto nelle tempistiche previste per le riprese gli rendono impossibile rimanere coinvolto nella produzione.

Jason Bateman ha infatti rinunciato alla regia per differenze creative e questo ha portato a degli slittamenti che hanno causato l'abbandono anche della star di Captain America.

A sostituirli dovrebbero quindi essere Greg Berlanti e Channing Tatum, mentre nel team della produzione è ancora coinvolta Scarlett Johansson.

La star di Magic Mike ha ottenuto recentemente un'ottima accoglienza con la commedia The Lost City e prossimamente sarà uno dei protagonisti di Pussy Island, esordio alla regia di Zoe Kravitz.

Berlanti è invece famoso per il suo lavoro sulle serie dell'Arrowverse e per aver diretto il film Love, Simon.