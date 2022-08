Professione pericolo: Emily Blunt star del film accanto a Ryan Gosling

Il film ispirato alla serie Professione Pericolo (The Fall Guy) avrà come star Ryan Gosling e accanto a lui ci sarà l'attrice Emily Blunt.

Universal Pictures, inoltre, ha stabilito la data di uscita all'1 marzo 2024.

Il film The Fall Guy sarà diretto da David Leitch che sarà coinvolto anche come produttore con Kelly McCormick tramite la casa di produzione 87North.

La sceneggiatura dell'adattamento dello show televisivo sarà scritto da Drew Pearce, già autore di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Le riprese del progetto inizieranno in autunno in Australia.

La serie Professione pericolo è andata in onda dal 1981 al 1986 ed era stata creata da Glen A. Larson. Il protagonista era Lee Majors nel ruolo di uno stuntman. Per riuscire a sbarcare lunario, il giovane lavorava anche come cacciatore di taglie.

Emily Blunt, recentemente, ha concluso le riprese di Oppenheimer ed è attualmente impegnata nella realizzazione di Pain Hustlers accanto a Chris Evans.