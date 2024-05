Il problema dei 3 corpi: quali sono i "misteriosi" piani di Netflix per la Stagione 2?

Durante gli upfront della scorsa settimana, Netflix ha promesso "episodi aggiuntivi" dell'acclamato dramma fantascientifico Il problema dei 3 corpi per "concludere la storia".

Naturalmente, "episodi aggiuntivi" potrebbe significare qualsiasi cosa, da due episodi a cinque stagioni e, naturalmente, molti fan hanno temuto che la risposta finale sarebbe stata troppo vicina alla prima per essere confortante.

Il problema dei tre corpi: un'immagine dalla serie Netflix

Ma gli showrunner David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo hanno assicurato che non ci saranno problemi nel continuare lo show. Sebbene il trio non abbia rivelato il numero esatto di episodi previsti dal nuovo accordo, ha sottolineato che si tratta di "stagioni" - al plurale - e che il numero di ore è in linea con il piano originale di adattamento dei due romanzi rimanenti della trilogia dell'autore Liu Cixin.

"Sapevamo già quante ore ci servivano per raccontare il resto della storia, perché abbiamo una tabella di marcia programmata fino alla fine", ha dichiarato Weiss a The Hollywood Reporter. "E abbiamo quello che ci serve per arrivare alla conclusione come previsto da quando abbiamo iniziato".

"Quando finiremo la serie, saranno sette gli anni che le abbiamo dedicato", ha aggiunto Benioff. "Ora siamo in un punto in cui possiamo raccontare il resto della storia e, sì, abbiamo abbastanza tempo per raccontarla nel modo in cui vogliamo e questo è immensamente gratificante".

Gli showrunner stanno attualmente scrivendo la prossima stagione de Il problema dei tre corpi. Hanno trascorso quattro anni a lavorare alla prima stagione e hanno dichiarato che intendono lavorare ai restanti episodi per i prossimi tre anni (quindi forse finiranno per realizzare altre due stagioni girate back-to-back, data la tempistica, ma si tratta di un'ipotesi puramente speculativa).

La prima stagione composta da otto episodi è rimasta in cima alla Top 10 di Netflix per tre settimane e ha trascorso sette settimane nella Top 10 globale. I punteggi della critica e del pubblico di Rotten Tomatoes hanno raggiunto rispettivamente l'80% e il 78%.