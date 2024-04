Il problema dei 3 corpi, nuovo record per Netflix: è il titolo più visto in streaming al debutto

A una settimana dal debutto, Il problema dei 3 corpi è un grande successo in streaming e rappresenta una grande notizia per i creatori de Il trono di spade.

Lo show è stato co-creato dagli ideatori e showrunner de Il trono di spade, D.B. Weiss e David Benioff, insieme ad Alexander Woo (True Blood). Dopo il suo forte debutto, sembra che le probabilità che la serie venga rinnovata da Netfilx siano piuttosto buone.

Secondo le classifiche di streaming di Reelgood, Il problema dei 3 corpi si è rivelato il titolo più visto in streaming negli Stati Uniti sia per quanto riguarda i film che le serie TV nella settimana che va dal 21 al 27 marzo. I dati provengono dal monitoraggio di 20 milioni di visualizzazioni mensili su tutte le piattaforme di streaming degli Stati Uniti.

Il problema dei tre corpi: una scena

Anche se resta da vedere se Netflix procederà con ulteriori stagioni, questo è un inizio molto forte per Il problema dei tre corpi, che Benioff e Weiss che hanno dichiarato di sperare che lo show diventi "grande" quanto lo è stato Il trono di spade.

Anche il remake di Road House con Jake Gyllenhaal ha riscosso un grande successo in streaming: il film Prime Video è stato il più visto e il terzo titolo della classifica generale. Dietro a Il problema dei 3 corpi e, al secondo posto della classifica generale, alla docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Cosa significa il titolo della serie?

Fondamentalmente, è un problema che esiste in fisica e meccanica e si manifesta nel modo seguente: quando ci sono tre particelle o masse in orbita l'una attorno all'altra, non esiste un'unica equazione chiara che ti dica dove si troverà ciascuno di questi corpi in un dato momento. È semplicemente troppo caotico, in altre parole, provare a usare la matematica per prevedere queste tre posizioni.

Al di fuori del regno della matematica, il problema dei tre corpi può descrivere tutti i tipi di scenari in cui l'introduzione di un terzo fattore invita all'instabilità, all'imprevedibilità e al caos.

Il problema dei 3 corpi divide gli spettatori cinesi: "Un'americanata piatta e incolore"

Come evidenzia la nostra recensione de Il problema dei 3 corpi, calando il concetto matematico all'interno dello show, viene mostrato come l'annuncio dell'arrivo degli alieni provochi reazioni diverse nella popolazione.