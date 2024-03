Il problema dei 3 corpi divide gli spettatori cinesi: 'Un'americanata piatta e incolore'

Nonostante il successo raggiunto, gli spettatori cinesi non sono rimasti affatto soddisfatti dall'adattamento Netflix

Nonostante l'enorme sforzo produttivo di Netflix, che sta già pensando alla Stagione 2 de Il problema dei 3 corpi, gli spettatori cinesi non hanno particolarmente apprezzato l'adattamento americano del romanzo di Liu Cixin, definendolo sui loro social media "piatto e incolore".

La prima stagione de Il problema dei 3 corpi di otto episodi è stata diffusa integralmente su Netflix giovedì scorso. È basata sul primo libro della trilogia di Liu, un'ambiziosa serie fantascientifica che racconta una storia sulla nostra civiltà dagli anni '60 fino alla fine dell'umanità.

La serie è stata co-creata dagli showrunner de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss e dall'autore di True Blood Alexander Woo, in collaborazione con il regista Derek Tsang.

Gli spettatori in Cina si sono ampiamente divisi, anche se Netflix non è accessibile dietro il firewall del Paese. Venerdì mattina, l'hashtag #3BodyProblem sulla piattaforma di microblogging Weibo era stato letto 2,23 miliardi di volte e discusso 1,424 milioni di volte.

Il problema dei tre corpi: una scena

Americanizzazione della storia?

Alcuni hanno contestato il fatto che Netflix abbia preso una storia in gran parte cinese e abbia spostato gran parte dell'azione nel Regno Unito, con un cast internazionale. Altri hanno criticato il cambio di genere del personaggio principale (anche se GQ ha riportato che l'idea era stata suggerita dallo stesso Liu agli showrunner).

I creatori della serie hanno difeso il casting. Netflix ha descritto Il problema dei 3 corpi come "di natura volutamente globale", che abbraccia continenti, culture e linee temporali.

"Volevamo persone da tutto il mondo", ha detto Benioff. "Abbiamo cercato di creare un cast internazionale e molto eterogeneo per rappresentare l'idea che non si tratta della lotta di un solo Paese, ma di una lotta globale per la sopravvivenza".

Alcune delle critiche vertono sull'astio geopolitico nei confronti degli Stati Uniti, suscitando reazioni nazionalistiche e accuse di americanizzazione della storia.

"Piatto e superficiale, il difficile concetto di fantascienza viene trasformato in modo grossolano in un semplice spettacolo visivo", ha commentato un utente su Weibo, accusando i creatori di aver preso la storia di fondo cinese e di averne fatto invece una storia hollywoodiana di eroismo occidentale.

L'adattamento cinese

Molti spettatori cinesi lo stanno paragonando al loro adattamento del 2023, prodotto dalla società tecnologica cinese Tencent. I fautori di quest'ultimo hanno descritto il lavoro di Netflix come un "pollo del generale Tso" - un piatto cinese servito negli Stati Uniti e raramente visto in Cina - rispetto al "gustoso banchetto" della Tencent.

La serie della Tencent è stata distribuita al pubblico statunitense in streaming il mese scorso ed è considerata un adattamento più fedele dei libri, anche se con una durata di 30 episodi.

Sui social media si è anche discusso del fatto che Netflix avesse una maggiore libertà creativa e politica. "Il più grande vantaggio della versione di Netflix de Il problema dei 3 corpi rispetto alla versione nazionale è l'assenza di censura e di tabù", ha scritto uno spettatore.