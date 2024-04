Road House: record di visualizzazioni al debutto su Prime Video, 50 milioni di utenti in due weekend

Road House, remake del cult con Patrick Swayze con Jake Gyllenhaal protagonista, ha attirato oltre 50 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi due fine settimana dal suo debutto su Prime Video. Questo lo ha reso "il debutto di un film più visto di sempre a livello mondiale".

Questa dichiarazione contiene una serie di avvertenze. Non è chiaro, infatti, se Road House sia stato più popolare, ad esempio, di un film come Il principe cerca figlio, che Amazon ha acquistato dalla Paramount e che ha poi debuttato su Prime. Inoltre, l'azienda non ha specificato a che punto scatta tecnicamente una "visualizzazione" - in altre parole, quanto minutaggio di Road House i consumatori hanno effettivamente guardato prima che Amazon li conteggiasse come parte del suo pubblico?

Inoltre, il termine "debutto" viene utilizzato in senso lato, in quanto Amazon riporta i numeri dopo due fine settimana anziché uno. I dati di ascolto di Amazon non si limitano al periodo da venerdì a domenica, ma include anche i primi dieci giorni in cui è stato disponibile per i clienti (il film ha infatti debuttato il 21 marzo). Su queste pagine trovate la nostra recensione di Road House.

Road House: Jake Gyllenhaal e Conor McGregor nel film

Dopo le polemiche, un ottimo successo per Prime Video

Il film ha comunque ottenuto ottimi risultati nella classifica settimanale dello streaming stilata da Luminate, con 1,7 miliardi di minuti guardati tra il 22 e il 28 marzo, che lo hanno reso il film originale più visto della settimana e che indicano una stima di 13,9 milioni di visualizzazioni negli Stati Uniti.

Il percorso di Road House verso il successo in streaming non è stato sempre facile. Doug Liman, il regista del film, in una lettera aperta di gennaio aveva criticato lo studio per non aver distribuito il film nelle sale prima di lanciarlo su Prime e aveva minacciato di boicottare la premiere del film al SXSW, ma alla fine ha partecipato comunque ai festeggiamenti. Gyllenhaal ha poi dichiarato in un'intervista che "Amazon è sempre stata chiara" sul fatto che il film sarebbe stato lanciato su Prime.

Road House, Conor McGregor commenta la scena di nudo: "Si vede un po' troppo il mio sedere"

Road House è stato scritto da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Joel Silver ha prodotto il film, che vede tra gli altri la partecipazione di Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

"Il successo di Road House è una testimonianza del duro lavoro e dell'impegno dell'intera squadra e del cast del film, guidato dal fenomenale Jake Gyllenhaal", ha dichiarato Jennifer Salke, responsabile degli Amazon MGM Studios.