Il problema dei 3 corpi: Benioff e Weiss sono già al lavoro sulla Stagione 2 per Netflix

Quando manca un giorno all'uscita de Il problema dei 3 corpi su Netflix, gli autori David Benioff e D.B. Weiss hanno annunciato di aver già cominciato a sviluppare l'eventuale Stagione 2, anche se lo streamer non ha ancora dato il via libera ufficiale.

Prima nuova serie prodotta dagli ex showrunner de Il trono di spade alla luce del loro accordo globale con Netflix, l'adattamento della trilogia di romanzi di fantascienza di Cixin Liu si svolge in cinque continenti, mentre gli scienziati lavorano insieme per capire come le decisioni prese negli anni Sessanta rappresentino oggi una minaccia esistenziale per il pianeta.

La serie è stata presentata in anteprima con un'entusiasmante serata di apertura al SXSW, ma i primi episodi hanno suscitato reazioni discordanti da parte del pubblico. Nonostante abbiano lodato la serie per la sua ambiziosa portata, molti critici hanno ritenuto che fosse troppo esoterica per suscitare vere emozioni.

Resta da vedere come il pubblico dello streaming risponderà alla serie, ma Benioff, Weiss e il co-showrunner Alexander Woo stanno già lavorando alla seconda stagione. In una nuova intervista con Collider, il trio ha spiegato i propri piani per adattare gli altri due libri della trilogia di Liu.

"Per la seconda stagione, abbiamo più di un'idea di massima. Siamo molto più avanti con questo piano rispetto alle fasi di abbozzo", ha rivelato Benioff. "Più le cose si allontanano e più la visione che si ha di loro è nebulosa. Ma nel terzo libro ci sono così tanti punti di riferimento, in termini di scene, situazioni ed eventi che possiamo vedere abbastanza chiaramente. Non siamo del tutto sicuri di come i nostri personaggi arriveranno in quel punto, ma sappiamo che devono arrivarci. Perché quel luogo è il motivo per cui abbiamo preso in mano questi libri e abbiamo voluto adattarli".

Il terzo libro verrà adattato in più stagioni?

Benioff ha spiegato che la prima stagione adatta il primo libro di Liu, "Il problema dei tre corpi", e un'ipotetica seconda stagione affronterebbe il secondo libro "La materia del cosmo". Ma la conclusione della trilogia, "Nella quarta dimensione", è così lunga che secondo gli showrunner potrebbe richiedere più stagioni.

"Il terzo libro è enorme. È due volte più lungo, credo, degli altri due libri", ha detto. "Quindi forse sarà una stagione, forse saranno due. Ma, insomma, credo che ci vorrebbero almeno tre, forse quattro stagioni per raccontare tutta la storia".

