Prime Video: i film e le serie tv da vedere in streaming a luglio 2024

Tutte le novità in arrivo in streaming nel mese di luglio sulla piattaforma digitale, a cominciare dal gran finale di The Boys

Come ogni mese, Prime Video ha rivelato le principali novità del prossimo mese in arrivo sulla piattaforma digitale, in questo caso di luglio 2024.

Tra questi, sicuramente imperdibile sarà il gran finale della Stagione 4 di The Boys, previsto per il 18 luglio prossimo. Attesa anche per il ritorno di Dave Bautista in My Spy La Città Eterna, sequel del film campione di visualizzazioni del 2022. Così come anche il nuovo film di Guy Ritchie.

The Boys - Finale di stagione

Gran finale per la quarta stagione di The Boys, che offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene.

Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought - la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. Ogni giovedì disponibile un nuovo episodio: 4, 11 e 18 luglio.

My Spy La Città Eterna

A grande richiesta, il dinamico duo di My Spy, il veterano agente della CIA JJ (Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne nonché protetta Sophie (Chloe Coleman), si riunisce per salvare il mondo quando una gita del coro della scuola in Italia viene improvvisamente disturbata da un diabolico complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 18 luglio.

Those About to Die

Panem et Circenses, Roma 79 a.C.: il centro dell'Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori.

La serie, diretta tra gli altri anche da Roland Emmerich, sarà disponibile dal 19 luglio.

Il Ministero della Guerra Sporca

Basato su documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti, Il ministero della guerra sporca è un action comedy incentrato sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming.

Il nuovo film di Guy Ritchie con un imperdibile Henry Cavill protagonista arriverà in streaming il ## 25 luglio.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: Tom Blyth, Rachel Zegler in un'immagine

Altri film e serie in arrivo a luglio

In catalogo debutteranno il prossimo mese anche i film originali Space Cadet (4 luglio) e Arcadian (con Nicolas Cage, dal 12 luglio), più le serie Sausage Party: Cibopolis (11 luglio), Betty La Fea, la storia continua (19 luglio) e Sul più bello - La serie (dal 29 luglio).

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente arriverà in streaming il 5 luglio, seguito da Caracas e A luci spente; la Stagione 9 di Naruto: Shippuden sarà disponibile dal 1° luglio.