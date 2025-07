The Boys 5, terminate le riprese dell'ultima stagione, l'autore: "È l'ultima volta su questo set"

In un commovente post su Instagram, il creatore e showrunner di The Boys Eric Kripke ha confermato che la quinta e ultima stagione della serie di Amazon Prime ha terminato le riprese.

"Questa è l'ultima volta che mi trovo su questo set", ha scritto Kripke. "Verrà smontato presto. È una sensazione agrodolce, ma il mio sentimento principale è la gratitudine. Abbiamo il miglior cast, la migliore troupe, la storia più divertente da scrivere e qualcosa che è impossibile da prevedere: il momento giusto. Si aspetta tutta la carriera per avere forse due di queste cose, se si è fortunati. Noi le abbiamo avute tutte. Alla famiglia di The Boys: grazie, vi amo tutti. Ai fan: grazie per aver guardato, non vedo l'ora che vediate il gran finale. È tutto".

The Boys: una libertà creativa senza precedenti

The Boys, basato sulla serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, ha debuttato su Prime Video nel 2019. La storia segue un gruppo di vigilanti, alcuni super, altri no, che si alleano per abbattere i supereroi corrotti che usano i loro poteri solo per tornaconto personale. La serie è interpretata da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara e Nathan Mitchell.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Nel corso delle quattro stagioni precedenti, "The Boys" ha ottenuto un Emmy Award per l'eccezionale coordinamento degli stunt per una serie drammatica nel 2023. Lo show è stato nominato agli Emmy sette volte.

Parlando della quinta stagione di The Boys in occasione di un panel del FYC nel dicembre 2024, Kripke ha dichiarato di aver apprezzato molto la libertà creativa derivata dalla scrittura dell'ultima stagione di uno show: "È davvero divertente quando si tratta della fine", ha detto Kripke. "È difficile e non mi sono ancora reso conto dell'emozione che provo. Ma solo dal punto di vista della storia, non devi preservare le trame per una stagione successiva, e questo ti permette di far saltare in aria tutto in un modo davvero eccitante".