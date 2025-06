The Boys, una star della serie svela la diagnosi di una malattia autoimmune

Erin Moriarty attrice di The Boys ed interprete di Starlight, ha rivelato che le è stato diagnosticato il morbo di Graves. La star di della serie originale Prime Video, ha condiviso giovedì su Instagram un aggiornamento sul suo stato di salute. Qui ha rivelato che, da quando ha ricevuto la diagnosi, non ha mai perso la speranza. La stessa attrice ha scritto sui social:

"Un mese fa mi è stato diagnosticato il morbo di Graves. Entro 24 ore dall'inizio del trattamento, ho sentito che la luce stava tornando. Da allora ho continuato a sentirmi sempre più forte", ha scritto. "Se la vostra luce sta calando, anche solo leggermente, fatevi controllare. Non 'stringete i denti' e non trascendete la sofferenza; meritate di stare bene. La vita è già abbastanza difficile così com'è".

La malattia dell'attrice e la nuova rinascita grazie alla cura

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

Nella serie di foto che Moriarty ha condiviso nel post dell'annuncio, ha pubblicato uno screenshot di una conversazione con sua madre in cui scriveva: "Sono seria, ho davvero bisogno di sollievo. Stasera ho la nausea. Mi sento così male e lontana da me stessa che non posso vivere così per sempre".

Più avanti nella didascalia, la Moriarty ha riflettuto sulla sua esperienza prima della diagnosi, scrivendo: "Una cosa posso dire: se non avessi attribuito tutto allo stress e alla stanchezza, l'avrei scoperto prima".

"Le malattie autoimmuni si manifestano in modo diverso in ogni persona o corpo. La tua esperienza sarà diversa dalla mia", ha aggiunto. "La mia esperienza sarà diversa dalla tua. Forse in modo significativo, forse in modo minimo".

La Mayo Clinic definisce il morbo di Graves come una malattia del sistema immunitario che colpisce la ghiandola tiroidea e che induce il corpo a produrre una quantità eccessiva di ormoni tiroidei. Anche la clinica sottolinea che, sebbene chiunque possa contrarre la malattia, essa è più comune nelle donne e nelle persone di età superiore ai 30 anni.

Erin Moriarty ha recitato nella serie sui supereroi di Eric Kripke, The Boys, sin dalla sua prima stagione nel ruolo di Annie January/Starlight. La quarta stagione della serie è terminata quasi un anno fa e, sebbene non ci siano notizie ufficiali su quando arriverà la quinta ed ultima stagione.