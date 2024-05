Da Maya Hawke e Josh Brolin: 10 attori che non sapevi avessero genitori famosi

Nel mondo di Hollywood, dove le stelle risplendono e la fama è moneta corrente, si cela un intricato intreccio di legami familiari spesso nascosto dietro l'abbagliante sfarzo del grande schermo. Nonostante l'ammirazione che molte persone nutrono per le loro celebrità preferite, è sorprendente quanto sia comune ignorare le radici familiari di queste star, specialmente quando sono legate a genitori altrettanto iconici che hanno lasciato un'impronta indelebile nell'industria dell'intrattenimento. È arrivato il momento di immergersi nella storia di Hollywood, dove le nuove generazioni di artisti seguono le orme delle leggende del passato mantenendo viva l'eredità culturale e artistica di un'industria leggendaria: ecco 10 attori e attrici che non sapevi avessero genitori famosi.

1. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow proviene da una famiglia di artisti

Al primo posto in questa lista non può che esserci Gwyneth Paltrow. Sebbene l'attrice abbia costruito una solida carriera nel corso degli ultimi decenni con ruoli memorabili in film come Shakespeare in Love, Seven, e, naturalmente, nel ruolo di Pepper Potts nei film di Iron Man, la Paltrow è nata in una famiglia già legata al mondo dello spettacolo: suo padre Bruce Paltrow e sua madre Blythe Danner hanno entrambi lasciato il loro segno nell'industria cinematografica. Blythe in particolare ha avuto una carriera ricca di successi, aggiudicandosi 2 Primetime Emmy Awards e un Tony Award.

2. Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch è Doctor Strange

Considerato il suo straordinario talento, non è certo sorprendente che Benedict Cumberbatch provenga da una famiglia altrettanto talentuosa. Suo padre, Timothy Carlton, è una leggenda della BBC, mentre sua madre, Wanda Ventham, è una figura rispettata nel panorama televisivo britannico (e ha anche interpretato la madre di Sherlock nella serie televisiva dell'attore britannico).

3. Maya Hawke

Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke

Maya Hawke è universalmente considerata come una vera e propria stella nascente grazie al suo ruolo di rilievo nel cast di Stranger Things, ma potresti non sapere che i suoi genitori sono due delle stelle più splendenti del mondo dello spettacolo. La Hawke è infatti figlia di Ethan Hawke e di Uma Thurman, che sono stati una coppia famosa nel mondo del cinema agli inizi degli anni 2000. Non c'è bisogno di elencare gli innumerevoli successi che hanno costellato le carriere di queste due super star hollywoodiane.

4. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, con un papà volto delle soap

Jennifer Aniston è diventata un'attrice di rilievo negli ultimi decenni, soprattutto grazie al suo ruolo di Rachel Greene nella serie televisiva Friends e a numerosi altri ruoli di spicco sia nel mondo del cinema che in quello della televisione. Tuttavia, la Aniston ha anche radici profonde nella nobiltà di Hollywood, essendo figlia di John Aniston, celebre per aver preso parte alla soap opera cult intitolata I giorni della nostra vita.

5. Angelina Jolie

Angelina Jolie in una scena action

Angelina Jolie, una vera e propria icona vivente, continua a dominare il panorama cinematografico mondiale grazie a una carriera colma di successi: dalla sua interpretazione della classica villain della Disney in Maleficent, fino ai suoi ruoli acclamati dalla critica. Il padre della Jolie è il leggendario Jon Voight, attore premio Oscar, mentre sua madre è Marcheline Bertrand, una celebre attrice di Hollywood.

6. Margaret Qualley

Margaret Qualley, figlia di Andie MacDowell

Margaret Qualley è un'altra attrice in ascesa, apparsa in film come Death Note, C'era una volta a... Hollywood, e in serie televisive come The Leftovers e Maid su Netflix. La madre della Qualley è Andie MacDowell, ex modella e straordinaria attrice statunitense che ha lasciato il segno in pellicole cult come Green Card - Matrimonio di convenienza e Quattro matrimoni e un funerale.

7. Dakota Johnson

Dakota Johnson, letteralmente figlia degli Anni Ottanta...

Dakota Johnson, nota principalmente per aver recitato nei film della serie di Cinquanta sfumature di grigio, è figlia di Don Johnson e Melanie Griffith. Johnson è principalmente conosciuto per il suo iconico ruolo nella serie televisiva Miami Vice, mentre la Griffith ha recitato in film come Qualcosa di travolgente e Buffalo Girls ed è stata candidata all'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 1989 per la sua interpretazione in Una donna in carriera.

8. Liv Tyler

Liv Tyler in una scena de Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re

Liv Tyler è principalmente conosciuta per aver interpretato Arwen nella trilogia de Il Signore degli Anelli e per pellicole come Armageddon, Innocenza infranta, L'incredibile Hulk e Ad Astra. Tuttavia, potrebbe non essere noto a tutti che l'attrice è la figlia biologica di Steven Tyler, il leggendario frontman degli Aerosmith.

9. Kate Hudson

Kate Hudson, figlia della mitica Goldie Hawn

Kate Hudson è un'attrice famosissima, principalmente nota al grande pubblico per il suo ruolo in Quasi famosi, grazie al quale ha ricevuto una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2001. Sua madre è Goldie Hawn, mentre suo padre biologico è Bill Hudson. Da anni ormai, i fan dell'attrice e di sua madre tempestano i social media con post relativi alla dolcezza del rapporto familiare stretto che la Hudson dimostra di avere con Kurt Russell, il compagno di lunga data della Hawn.

10. Josh Brolin

Josh Brolin, figlio di James Brolin

Josh Brolin ha fatto il suo debutto cinematografico da giovanissimo nel cult I Goonies e in seguito ha preso parte a celebri film come L'uomo senza ombra, Non è un paese per vecchi e la saga di Dune. Il suo ruolo più popolare, tuttavia, è sicuramente quello di Thanos nei film del Marvel Cinematic Universe; il successo ottenuto grazie al franchise dei supereroi gli ha permesso di superare la fama di suo padre, James Brolin, ma probabilmente non quella della sua matrigna, Barbara Streisand.