Pretty Princess: l'amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman

Su Rai Uno, alle ore 16.40, sarà trasmesso il primo capitolo della storia di Mia, la teenager che scopre di essere una principessa.

Per rilassarsi dopo il cenone e il pranzo natalizio, festeggiando così Santo Stefano, oggi pomeriggio alle ore 16.40 su Rai Uno sarà possibile vedere, o rivedere, Pretty Princess. L'amata commedia con protagoniste Anne Hathaway e Julie Andrews riporterà gli spettatori nel regno di Genovia che, forse un po' a sorpresa, contiene dei riferimenti a Pretty Woman.

L'omaggio a Pretty Woman inserito nel film con Anne Hathaway

Garry Marshall ha diretto i due film, molto diversi tra loro per storia e target di riferimento. Pretty Woman, infatti, racconta la storia di una giovane che lavora come escort, chiamata Vivian (Julia Roberts), che incontra l'affascinante Edward Lewis (Richard Gere), venendo assunta per accompagnarlo a una serie di eventi sociali per una settimana. I due si conoscono e si innamorano, ma il passato della giovane potrebbe ostacolare la loro relazione.

La commedia romantica, almeno sulla carta, non sembra avere punti in comune con Pretty Princess che ha invece al centro la sedicenne Mia Thermopolis (Anne Hathaway), una ragazza che scopre di essere l'unica erede al trono del regno europeo di Genovia. Sua nonna Clarisse (Julie Andrews) cerca quindi di trasformarla, facendola passare da teenager impacciata e insicura a una principessa sicura e determinata.

Nel film tratto dai romanzi di Meg Cabot viene ricreata una delle scene più memorabili di Pretty Woman: quella in cui Vivian accompagna a cena Edward, che è insieme ai suoi colleghi, e le viene servito un piatto di escargot. Nel momento in cui cerca di aprire una lumaca questa le sfugge di mano e viene afferrata in aria da un cameriere che le sorride e la rassicura dicendo che 'accade continuamente'.

In Pretty Princess si assiste al primo evento 'reale' a cui partecipa Mia, ovvero una cena di stato. Quando cerca di proporre un brindisi, Mia rompe per sbaglio un calice e viene aiutata a raccogliere i pezzi. Il cameriere dice, anche in questo caso, che 'accade continuamente'.

I meravigliosi Julia Roberts e Richard Gere in Pretty Woman

I ritorni nel cast voluti da Gary Marshall

La battuta, in entrambi i casi, è pronunciata dall'attore Allan Kent che fa parte del cast anche del sequel, in cui ripete la frase nel momento in cui Mia entra in una stanza dove verrà festeggiato il suo 21esimo compleanno. La protagonista interpretata da Anne Hathaway saluta quindi gli ospiti con la mano, facendo volare in aria il suo bracciale che viene preso al volo da una guardia, interpretata proprio da Kent che ripete la famosa battuta.

Tra i due film diretti da Marshall c'è un altro punto in comune: la presenza nel cast di alcuni attori con cui il regista ha collaborato più volte durante la sua carriera. Tra gli interpreti di entrambi i progetti ci sono infatti Hector Elizondo, Kathleen Marshall, Larry Miller, e Patrick Richwood.