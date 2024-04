Anne Hathaway conferma che 'The Princess Diaries 3 è a buon punto', ma manca l'annuncio

Il terzo capitolo è in lavorazione a distanza di vent'anni dall'ultimo film

È passato più di un anno da quando si è diffusa la notizia che la Disney stava sviluppando The Princess Diaries 3. Anne Hathaway non può ancora rivelare alcun dettaglio, ma in una recente intervista a V Magazine ha assicurato ai fan che lo sviluppo del tanto atteso sequel sta procedendo bene e che l'intenzione rimane quella di annunciarlo appena possibile.

"Siamo a buon punto", ha dichiarato la Hathaway. "È tutto quello che posso dire. Non c'è ancora nulla da annunciare. Ma siamo in una buona posizione".

La Hathaway tornerà nei panni della reale Mia Thermopolis a distanza di vent'anni dal precedente film della saga, Principe Azzurro cercasi, uscito nel 2004. Sembra che si tratti del sequel che è più interessata a vedere realizzato, poiché non vede un modo fattibile per riportare in vita un altro dei suoi classici, Il diavolo veste Prada.

Anne Hathaway è una stagista ne Il Diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada 2 non si farà

"Probabilmente no", ha risposto la Hathaway quando le è stato chiesto della possibilità di un sequel del film con Meryl Streep e Emily Blunt. "Ci amiamo tutti e se qualcuno riuscisse a trovare un modo per farlo, credo che saremmo tutti pazzi a non farlo. Ma c'è un'enorme differenza nel mondo attuale con la tecnologia, e uno degli aspetti di quella particolare storia è che si trattava di produrre un oggetto fisico. Ora, con il digitale, sarebbe molto diverso".

Magari, tutto il cast potrebbe ritrovarsi per un film completamente diverso: "Forse io, Stanley, Emily, Meryl, Dave Frankel, Patricia Field... dovremmo fare qualcosa di nuovo insieme. Sarebbe divertente".