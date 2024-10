The Princess Diaries 3: Disney sceglie Adele Lim come regista del sequel

ThePrincess Diaries 3, il sequel dei film Disney con star Anne Hathaway e Julie Andrews, ha trovato la sua regista: sarà Adele Lim a occuparsi del progetto targato Disney.

La filmmaker aveva già collaborato con lo studio in occasione di Raya e l'ultimo drago, il lungometraggio animato che era stato distribuito nei cinema nel 2021.

Il ritorno del mondo di Genovia

Il terzo capitolo della storia iniziata con Pretty Princess nel 2001 sarà prodotto da Debra Martin Chase, Naia Cucukov e Melissa Stack.

Hathaway nel primo sequeò

Nel 2004 era arrivato il sequel Principe Azzurro cercasi. Oltre ad Anne Hathaway, nel ruolo della teenager che scopre di essere destinata a diventare la regina di Genovia, nel cast c'era anche Julie Andrews nella parte di sua nonna. Garry Marshall aveva diretto entrambi i film che erano stati in grado di guadagnare 300 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

Il nuovo capitolo della storia di Mia Thermopolis dovrà, ovviamente, mostrare la protagonista ormai adulta e alle prese con nuove responsabilità.

La dichiarazione della regista

Adele Lim ha dichiarato: "Essendo una grande fan di Pretty Princess, sono incredibilmente entusiasta nel far parte del team che porterà il terzo capitolo di questo amato franchise in vita. Non vediamo l'ora di celebrare il suo nucleo centrale all'insegna di potere femminile, gioia e mentoring con gli spettatori di tutto il mondo".

Tra le esperienza della regista ci sono anche le serie One Tree Hill, Arma Letale e il film Crazy Rich Asians, di cui è stata la sceneggiatrice occupandosi dell'adattamento dell'omonimo romanzo per il grande schermo, lungometraggio che si è rivelato un successo ai box office internazionali e ha ottenuto una buona accoglienza da parte della critica.