Poker Face 2: il trailer svela le guest star e la data di uscita dei nuovi episodi

Peacock ha condiviso online il trailer della stagione 2 della serie Poker Face, rivelando la lunga lista delle guest star coinvolte e la data di uscita delle puntate inedite.

L'appuntamento è stato fissato all'8 maggio e le prime anticipazioni sembrano confermare che l'atmosfera delle puntate sarà all'altezza delle aspettative dei fan.

Le anticipazioni sulla stagione 2

Il trailer delle prossime puntate di Poker Face mostrano il ritorno in azione della detective Charlie Cale, la protagonista interpretata da Natasha Lyonne.

Nel video si svelano poi le prime guest star del prossimo capitolo della storia e tra i nomi coinvolti ci sono anche Awkwafina, la star di Wicked Cynthia Erivo, Katie Holmes, Justin Theroux, Melanie Lynskey, Taylor Schilling, e John Mulaney.

Ecco il video:

Il team che ha realizzato le nuove puntate

L'8 maggio arriveranno sugli schermi americani di Peacock i primi tre episodi inediti della serie creata, scritta, diretta e prodotta da Rian Johnson, nuovamente alle prese con indagini e misteri dopo il successo ottenuto con Cena con delitto - Knives Out, diventato un fortunato franchise i cui sequel sono stati prodotti in collaborazione con Netflix.

Tony Tost ha avuto l'incarico di showrunner e produttore della seconda stagione.

Il personaggio di Charlie possiede la straordinaria capacità di capire se qualcuno sta mentendo e parte a bordo della sua Plymouth Barracuda per occuparsi di nuovi crimini e casi.

La prima stagione ha ottenuto quattro nomination agli Emmy, tra cui quella nella categoria Miglior Attrice Protagonista per Lyonne e Judith Light ha conquistato il premio come Miglior Attrice Guest Star in una serie comedy.